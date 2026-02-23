多款耳機被驗出含有害物質　安全耳機型號名單一覽

歐盟「ToxFree LIFE for All」 調查報告《The Sound of Contamination》，由Arnika等多個歐洲消費者組織於2026 年2月發布，該研究針對中歐市場上81款耳機進行了全面的化學成分分析，揭示多款知名品牌耳機都普遍存在的化學風險。

汗水令耳機釋放毒素

測試中在歐洲市場採集了81款耳機型號，並將其拆解為180個樣本（包含硬塑料、軟塑料、耳墊及線材），當中檢測到部分耳機含多款有害物質如雙酚類如BPA、BPS，具內分泌干擾性；塑化劑可能損害生殖系統；阻燃劑具神經毒性；氯化石蠟具持久性生物累積毒性。

當中運動耳機更是重災區，因為弱酸性汗水會加速雙酚類物質從電子零件或塑料中釋放，運動時體溫升高加速化學物質的「遷移」，同時運動令毛孔張開且皮膚潮濕，會顯著增加皮膚對這些毒素的吸收率。