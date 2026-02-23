多款耳機被驗出含有害物質　安全耳機型號名單一覽

歐盟「ToxFree LIFE for All」 調查報告《The Sound of Contamination》，由Arnika等多個歐洲消費者組織於2026 年2月發布，該研究針對中歐市場上81款耳機進行了全面的化學成分分析，揭示多款知名品牌耳機都普遍存在的化學風險。
汗水令耳機釋放毒素
測試中在歐洲市場採集了81款耳機型號，並將其拆解為180個樣本（包含硬塑料、軟塑料、耳墊及線材），當中檢測到部分耳機含多款有害物質如雙酚類如BPA、BPS，具內分泌干擾性；塑化劑可能損害生殖系統；阻燃劑具神經毒性；氯化石蠟具持久性生物累積毒性。
當中運動耳機更是重災區，因為弱酸性汗水會加速雙酚類物質從電子零件或塑料中釋放，運動時體溫升高加速化學物質的「遷移」，同時運動令毛孔張開且皮膚潮濕，會顯著增加皮膚對這些毒素的吸收率。
建議減少佩戴時間
報告給消費者有以下建議：
為兒童選擇專用型號：測試顯示，針對兒童設計的耳機通常化學安全性較高。
避免長時間接觸汗水：運動後應清潔耳機表面，並清潔與耳機接觸的皮膚。
限制佩戴時間：減少皮膚與化學物質的長期接觸。
切勿戴著耳機睡覺：這是最重要的建議，長時間佩戴甚至戴著睡覺是風險最高的行為。長時間的皮膚接觸，結合體溫與汗水，會顯著加速毒素從耳機遷移並滲透進人體。
安全耳機型號清單
根據報告的評估結果，以下型號在「接觸皮膚部分」、「不接觸皮膚部分」及「整體評價」中均獲得全綠色安全評級，被視為市場上較安全的選擇：
成人用
Apple AirPods Pro (2nd Gen, USB-C)
Bose QuietComfort Ultra Earbuds
claire’s Earbuds & winder caticorn
Corsair HS80 RGB USB Carbon
Huawei Free Buds Pro 3 or 4
JBL Tour Pro 3
JBL Tune 720BT
JMMO Kabellose Ohrhörer (5.3 Auto-Pairing)
LifeBee Digital Pro 40
Marshall Major V
Picun B8 Wireless Over ear
Sony WH-1000XM5
Sony WH-CH720N
Sony LinkBuds Fit
Sony WF-C510
兒童用
Action / OTL Pokémon Kids Headphones
Gjby Forever Wireless kids (CA-028)
Hama Freedom Lit wireless
ISY IHP-1001-BL
JVC HA-KD7
Lexibook Foldable wireless Harry Potter
Lexibook kids headphones Squads 200
Onikuma B90 With Cat Ears
Pepco Dasounds
Philips TAK4206
Smyths Toys / eKids Disney Frozen (Die Eiskönigin)
Smyths Toys Marvel Spider-Man
Xinxu Wireless stereo over ear (Graffiti)
報告來源：Arnika