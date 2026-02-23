Galaxy S26 Ultra提早偷跑！　私隱顯示屏實際效果曝光（有片）

Samsung Galaxy S26發布會還有幾天就要舉行了，但不知何故，網上有一位YouTuber已提前購買了一部Galaxy S26 Ultra，並在X上展示了其私隱顯示屏效果、設計以及基本上所有其他功能。

機身設計相似

科技YouTuber Sahil Karoul在X和Instagram上透露，他已在杜拜提前入手Galaxy S26 Ultra。隨後，他展示了Galaxy S26 Ultra的上手照片，既有單獨展示，也有與iPhone 17 Pro Max、Galaxy S25 Ultra、vivo X300 Pro及OPPO Find 9 Pro等作對比。

全新Galaxy S26 Ultra的設計跟上年相近，白色版本中看起來很不錯，相機模組多了一個輕微突出的平台。但貼文指出，如果S Pen反向插入會顯得有些突兀，S Pen跟上年一樣也沒有藍牙功能。