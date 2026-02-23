Galaxy S26 Ultra提早偷跑！　私隱顯示屏實際效果曝光（有片）

Samsung Galaxy S26發布會還有幾天就要舉行了，但不知何故，網上有一位YouTuber已提前購買了一部Galaxy S26 Ultra，並在X上展示了其私隱顯示屏效果、設計以及基本上所有其他功能。
機身設計相似
科技YouTuber Sahil Karoul在X和Instagram上透露，他已在杜拜提前入手Galaxy S26 Ultra。隨後，他展示了Galaxy S26 Ultra的上手照片，既有單獨展示，也有與iPhone 17 Pro Max、Galaxy S25 Ultra、vivo X300 Pro及OPPO Find 9 Pro等作對比。
全新Galaxy S26 Ultra的設計跟上年相近，白色版本中看起來很不錯，相機模組多了一個輕微突出的平台。但貼文指出，如果S Pen反向插入會顯得有些突兀，S Pen跟上年一樣也沒有藍牙功能。
私隱屏一開變黑
今代Galaxy S26 Ultra上全新私隱顯示功能的實際應用亦曝光，就像現在市面上的私隱螢幕保護貼一樣，開啟這項功能後，螢幕從側面觀看時會變黑。目前尚不清楚這項功能是否可以像先前的預告片和洩漏資訊暗示的那樣，只對螢幕的特定區域應用，但至少可以應用於整個螢幕。此外實際使用效果與透過相機拍攝的效果相比如何，還有待觀察。
