Samsung系統級整合AI Galaxy S26 系列將首載 Perplexity 助理

這項升級讓 Galaxy AI 扮演「指揮家」角色，讓不同 AI 代理共享上下文，實現更自然的互動。首位加入的夥伴是知名 AI 搜尋引擎 Perplexity，用戶可透過語音喚醒詞「Hey Plex」或設定側鍵快速召喚。這項功能預計伴隨「即將推出的旗艦 Galaxy 裝置」登場，Galaxy S26 系列很大機會首發搭載。

Samsung正為 Galaxy AI 帶來重大變革，從單一助理進化成多元 AI 生態系統。內部研究發現近八成用戶同時使用超過兩個 AI 工具，因此 Samsung決定從系統層面整合 AI ，告別以往需在不同AI程式間切換、重複指令的繁瑣體驗。

Perplexity 將深度嵌入 Samsung原生應用程式，包括瀏覽器、備忘錄、日曆、時鐘及提醒事項等，亦能與部分第三方應用協作，處理多步驟工作流程。Samsung MX 事業部研發主管 Won-Joon Choi 表示，目標是打造開放包容的 AI 生態系統，讓用戶有更多選擇，輕鬆完成複雜任務。

助用戶有更多選擇

與此同時，One UI 8.5 的升級版 Bixby 亦變得更聰明，能理解日常口語指令進行系統設定，並提供即時網絡搜尋。隨著 One UI 8.5 更新，這些 AI 功能預計陸續下放至較舊的 Galaxy 型號。Samsung預告將於短期內公布更多支援裝置及實際體驗的細節。