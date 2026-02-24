熱門搜尋:
科技
出版：2026-Feb-24 19:00
更新：2026-Feb-24 19:00

iPhone 17e預料下星期發布！　平版iPhone傳聞規格懶人包

iPhone 17e預計將於3月4日特別體驗活動中發布。（圖為iPhone 16e）

距離Apple於3月4日舉行的「特別體驗」活動還有一星期多時間，預計屆時將發布iPhone 17e。 iPhone 17e將是Apple於2025年2月發表的低價版iPhone 16e的首款升級產品。以下為傳聞中的規格及設計。

iPhone 17e應該只有黑白兩色機身。（圖為iPhone 16e）

首設動態島

預料iPhone 17e的外觀與iPhone 16e非常相似，同樣有黑白兩色，採用6.1吋顯示屏、單鏡頭後置相機以及黑白配色。iPhone 17e亦估計將採用與iPhone 16e相同的顯示器面板，更新率將僅限於60Hz，亦不具備常亮顯示技術。

iPhone 16e採用了瀏海螢幕設計，但iPhone 17e可能會取消此設計，一些傳言稱iPhone 17e將採用動態島設計來取代瀏海屏，外觀更加時尚，亦多了功能性。

預計iPhone 17e將採用A19晶片。（圖為iPhone 16e）

配備A19晶片

iPhone 17e將採用A19晶片，與iPhone 17中的晶片相同，但有機會是降頻版，GPU也可能出現類降級，性能將無法與iPhone 17媲美。不過A19配備了升級的顯示引擎、影像訊號處理器和神經網路引擎，因此亦可增強AI效能。iPhone 17e將採用蘋果的C1X數據機，比上代更快、更有效率，不過就未知是否會加入N1晶片。

預計iPhone 17e將繼續沿用iPhone 16e的8GB記憶體，但將配備MagSafe，無線充電功率至少可以提升至15W。

iPhone 17e將繼續沿用單鏡頭設計。（圖為iPhone 16e）

維持上代價格

預計iPhone 17e背面將配備一顆4800萬像素廣角鏡頭，目前沒有升級的傳聞。雖然iPhone 17系列機型升級了1800萬像素Center Stage前置鏡頭，但傳言稱iPhone 17e將繼續使用上代相同的1200萬像素前置鏡頭。

iPhone 16e的起價為5099港元，預計iPhone 17e維持原有價格，不會加價。

