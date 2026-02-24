iPhone 17e預料下星期發布！　平版iPhone傳聞規格懶人包

距離Apple於3月4日舉行的「特別體驗」活動還有一星期多時間，預計屆時將發布iPhone 17e。 iPhone 17e將是Apple於2025年2月發表的低價版iPhone 16e的首款升級產品。以下為傳聞中的規格及設計。
首設動態島
預料iPhone 17e的外觀與iPhone 16e非常相似，同樣有黑白兩色，採用6.1吋顯示屏、單鏡頭後置相機以及黑白配色。iPhone 17e亦估計將採用與iPhone 16e相同的顯示器面板，更新率將僅限於60Hz，亦不具備常亮顯示技術。
iPhone 16e採用了瀏海螢幕設計，但iPhone 17e可能會取消此設計，一些傳言稱iPhone 17e將採用動態島設計來取代瀏海屏，外觀更加時尚，亦多了功能性。
配備A19晶片
iPhone 17e將採用A19晶片，與iPhone 17中的晶片相同，但有機會是降頻版，GPU也可能出現類降級，性能將無法與iPhone 17媲美。不過A19配備了升級的顯示引擎、影像訊號處理器和神經網路引擎，因此亦可增強AI效能。iPhone 17e將採用蘋果的C1X數據機，比上代更快、更有效率，不過就未知是否會加入N1晶片。
預計iPhone 17e將繼續沿用iPhone 16e的8GB記憶體，但將配備MagSafe，無線充電功率至少可以提升至15W。
維持上代價格
預計iPhone 17e背面將配備一顆4800萬像素廣角鏡頭，目前沒有升級的傳聞。雖然iPhone 17系列機型升級了1800萬像素Center Stage前置鏡頭，但傳言稱iPhone 17e將繼續使用上代相同的1200萬像素前置鏡頭。
iPhone 16e的起價為5099港元，預計iPhone 17e維持原有價格，不會加價。