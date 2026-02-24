iPhone 17e預料下星期發布！　平版iPhone傳聞規格懶人包

距離Apple於3月4日舉行的「特別體驗」活動還有一星期多時間，預計屆時將發布iPhone 17e。 iPhone 17e將是Apple於2025年2月發表的低價版iPhone 16e的首款升級產品。以下為傳聞中的規格及設計。

首設動態島

預料iPhone 17e的外觀與iPhone 16e非常相似，同樣有黑白兩色，採用6.1吋顯示屏、單鏡頭後置相機以及黑白配色。iPhone 17e亦估計將採用與iPhone 16e相同的顯示器面板，更新率將僅限於60Hz，亦不具備常亮顯示技術。

iPhone 16e採用了瀏海螢幕設計，但iPhone 17e可能會取消此設計，一些傳言稱iPhone 17e將採用動態島設計來取代瀏海屏，外觀更加時尚，亦多了功能性。