財政預算案2026｜電動車一換一優惠終結　BYD、Tesla陳列室營業至凌晨

今年財政預算案宣布將會終止電動車一換一優惠，各品牌車行捉緊死線，在最後關頭把握機會谷銷量。財政預算案最新安排為於2026年4月1日或以後提交首次登記申請（以運輸署接獲填妥的申請表及所需文件的日期為準）的電動私家車將不再享有首次登記稅寬減。

政府會實施一次性的安排，在2026年2月25日或之前已訂購的電動私家車、或已由車主安排付運來港自用的電動私家車，如未及於2026年4月1日前辦理首次登記並成功出牌，仍可享修訂前的一換一首次登記稅寬減額，現有稅務優惠高達$17萬。