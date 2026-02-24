財政預算案2026｜電動車一換一優惠終結　BYD、Tesla陳列室營業至凌晨

今年財政預算案宣布將會終止電動車一換一優惠，各品牌車行捉緊死線，在最後關頭把握機會谷銷量。財政預算案最新安排為於2026年4月1日或以後提交首次登記申請（以運輸署接獲填妥的申請表及所需文件的日期為準）的電動私家車將不再享有首次登記稅寬減。
政府會實施一次性的安排，在2026年2月25日或之前已訂購的電動私家車、或已由車主安排付運來港自用的電動私家車，如未及於2026年4月1日前辦理首次登記並成功出牌，仍可享修訂前的一換一首次登記稅寬減額，現有稅務優惠高達$17萬。
陳列室延長營業
比亞迪宣布指定陳列室在2月25日延長營業時間至凌晨12時，包括荃灣、九龍灣、沙田、元朗比亞迪品牌體驗中心，讓車主趕上現有「一換一」尾班車，DEEPAL九龍灣陳列室、Tesla、XPENG、ZEEKR、MG等等亦宣布將陳列室延長營業時間至晚上12點。另外還有廣汽GAC九龍灣陳列室、豐田陳列室、IM智己全線汽車體驗館亦宣布延長營業時間至晚上9時；Leapmotor九龍灣陳列室亦將在2月25日開設「一日限定」臨時營業店，提供新政策下最合適的購車方案。東風除了延長陳列室營業時間，更推出$100訂金預留新車配額。
電動車「一換一」計劃自2018年起實施，以合資格的舊私家車換購新電動車，可減免首次登記稅，優惠期限至2026年3月31日為止。