科技
出版：2026-Feb-24 17:54
更新：2026-Feb-25 15:59

財政預算案2026｜電動車一換一優惠終結　BYD、Tesla陳列室營業至凌晨

財政預算案傳將終止電動車一換一優惠，車行各出奇招吸客。

今年財政預算案宣布將會終止電動車一換一優惠，各品牌車行捉緊死線，在最後關頭把握機會谷銷量。財政預算案最新安排為於2026年4月1日或以後提交首次登記申請（以運輸署接獲填妥的申請表及所需文件的日期為準）的電動私家車將不再享有首次登記稅寬減。

政府會實施一次性的安排，在2026年2月25日或之前已訂購的電動私家車、或已由車主安排付運來港自用的電動私家車，如未及於2026年4月1日前辦理首次登記並成功出牌，仍可享修訂前的一換一首次登記稅寬減額，現有稅務優惠高達$17萬。

BYD指定陳列室將延長營業時間至凌晨12時。 GAC鐺鐺九龍灣陳列室開放至9時。 豐田陳列室延長營業時間至9時，更有茶點招待。 Leapmotor九龍灣陳列室將推出一日限定臨時店。 IM智己陳列室延長營業時間至9時。 東風推出$100預留新車配額優惠。 Deepal九龍灣陳列室開放至12時。 ZEEKR特別營業至凌晨12時。 XPENG陳列室將延長營業時間至凌晨12時。 Tesla部分陳列室營業至凌晨12時。

陳列室延長營業

比亞迪宣布指定陳列室在2月25日延長營業時間至凌晨12時，包括荃灣、九龍灣、沙田、元朗比亞迪品牌體驗中心，讓車主趕上現有「一換一」尾班車，DEEPAL九龍灣陳列室、Tesla、XPENG、ZEEKR、MG等等亦宣布將陳列室延長營業時間至晚上12點。另外還有廣汽GAC九龍灣陳列室、豐田陳列室、IM智己全線汽車體驗館亦宣布延長營業時間至晚上9時；Leapmotor九龍灣陳列室亦將在2月25日開設「一日限定」臨時營業店，提供新政策下最合適的購車方案。東風除了延長陳列室營業時間，更推出$100訂金預留新車配額。

電動車「一換一」計劃自2018年起實施，以合資格的舊私家車換購新電動車，可減免首次登記稅，優惠期限至2026年3月31日為止。

