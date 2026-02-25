HUAWEI Global 預告 Mate 80 Pro 相機「真」升級 揭曉第二代多光譜感測器

華為HUAWEI 官方持續為即將登場的 Mate 80 系列手機預熱，繼早前透露設計細節後，HUAWEI Global 最新發佈的宣傳影片將焦點對準了旗艦型號 Mate 80 Pro 的攝影系統，強調這次帶來了「真正」的升級。

從最新的相機預告片所見，全球版的 HUAWEI Mate 80 Pro 在相機規格上，似乎與內地版本維持高度一致。影片中重點介紹了第二代多光譜感測器，並揭示其將配備超聚焦主鏡頭、超聚焦微距長焦鏡頭以及超廣角鏡頭，組成全新的影像系統。

加強影片降噪效果

據官方說法，相較於前代感測器，這一代的升級不僅能為照片帶來更豐富的色彩，更在影片錄製方面下足功夫，使動態影像看起來更貼近真實。這套系統在處理高光與低光場景時表現出色，無論是拍攝遠景還是近物，都展現出強大潛力。此外，全新的第九代圖像訊號處理器（ISP）亦大幅強化了數據處理能力與影片降噪效果。