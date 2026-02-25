HUAWEI Global 預告 Mate 80 Pro 相機「真」升級 揭曉第二代多光譜感測器

熱門搜尋:
出版：2026-Feb-25 11:37
更新：2026-Feb-25 11:37

華為HUAWEI 官方持續為即將登場的 Mate 80 系列手機預熱，繼早前透露設計細節後，HUAWEI Global 最新發佈的宣傳影片將焦點對準了旗艦型號 Mate 80 Pro 的攝影系統，強調這次帶來了「真正」的升級。

從最新的相機預告片所見，全球版的 HUAWEI Mate 80 Pro 在相機規格上，似乎與內地版本維持高度一致。影片中重點介紹了第二代多光譜感測器，並揭示其將配備超聚焦主鏡頭、超聚焦微距長焦鏡頭以及超廣角鏡頭，組成全新的影像系統。

加強影片降噪效果

據官方說法，相較於前代感測器，這一代的升級不僅能為照片帶來更豐富的色彩，更在影片錄製方面下足功夫，使動態影像看起來更貼近真實。這套系統在處理高光與低光場景時表現出色，無論是拍攝遠景還是近物，都展現出強大潛力。此外，全新的第九代圖像訊號處理器（ISP）亦大幅強化了數據處理能力與影片降噪效果。

影片中重點介紹了第二代多光譜感測器，並揭示其將配備超聚焦主鏡頭、超聚焦微距長焦鏡頭以及超廣角鏡頭，組成全新的影像系統。 照片均展現出極高的清晰度與色彩層次，未見明顯模糊或不良成像，似乎預示著新機在各種拍攝環境下都能保持穩定且高質素的輸出。 雖然 HUAWEI Global 尚未公佈 Mate 80 Pro 的詳細相機參數，但外界普遍預期其將沿用國內版本的硬件配置。 未知HUAWEI 會否繼續在全球版 Mate 80 Pro 上採用與國內版同樣強大的 Kirin 9030 Pro 晶片

伴隨影片釋出的多張實拍樣本，涵蓋了夜景、日間、人像特寫及遠景等不同場景。所有照片均展現出極高的清晰度與色彩層次，未見明顯模糊或不良成像，似乎預示著新機在各種拍攝環境下都能保持穩定且高質素的輸出。

雖然 HUAWEI Global 尚未公佈 Mate 80 Pro 的詳細相機參數，但外界普遍預期其將沿用內地版本的硬件配置。不過，市場消息指出，全球版與內地版可能在電池容量上有所區別，而備受關注的衛星通訊功能，在全球版上有可能因各地法規或策略考量而被省略。

另一方面，新一代 Kirin 處理器的應用亦引起了網絡上的熱烈討論。外界正密切關注，在持續面對美國相關限制的背景下，HUAWEI 會否繼續在全球版 Mate 80 Pro 上採用與內地版同樣強大的 Kirin 9030 Pro 晶片，還是會因地緣政治及供應鏈因素作出調整。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

