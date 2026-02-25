熱門搜尋:
財政預算案2026 二手樓 委內瑞拉 安全帶 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
科技
出版：2026-Feb-25 12:30
更新：2026-Feb-25 12:30

HONOR首款人形機械人及摺機 Magic V6 於MWC 2026亮相

分享：
HONOR首款人形機械人及摺機 Magic V6 於MWC 2026亮相

HONOR首款人形機械人及摺機 Magic V6 於MWC 2026亮相

adblk4

MWC 2026 即將開鑼，近年積極拓展智能生態系統的 HONOR，繼早前預告將會在展會上帶來全新摺疊屏幕手機 Magic V6 以及別注版「HOMOR Robot Phone」之後，今日再有震撼消息傳出。廠方確認，除了上述流動裝置，他們更會首次公開展出自家開發的首款人形機械人，進軍機械人領域，實現品牌對人工智能（AI）與未來人機協同願景的長遠佈局。

Magic V6 規格傳配置大電

作為 HONOR 新一代旗艦摺機，Magic V6 尚未發布已備受關注，據悉它將會成為市場上配備最大電池容量的摺疊屏幕手機，續航表現令人期待。然而，今次發布會的另一大亮點，毫無疑問是這款神秘的人形機械人。從官方釋出的預告圖片及影片可見，機械人設計充滿科技感，但 HONOR 暫時未有透露任何具體功能或規格，只表示它將是品牌在 AI 技術探索上的重要一步。

adblk5
HONOR將在MWC 2026首次公開展出自家開發的首款人形機械人 HONOR在官方預告中展示人形機械人充滿科技感 HONOR在官方預告中展示人形機械人，將是品牌在 AI 技術探索上的重要一步 HONOR將在MWC 2026 帶來全新摺疊屏幕手機 Magic V6 以及別注版「HOMOR Robot Phone」

值得留意的是，開發人形機械人與目前主流的生成式 AI 模型（如大型語言模型 LLM）是兩個截然不同的領域。要讓機械人擁有如同人類般的行動能力、感知能力以及與環境互動的技巧，難度遠比訓練一個 AI 模型為高，因為這無法單純透過網絡上的文字或影像數據來「學習」，背後涉及的硬件、算法及工程挑戰極大。

HONOR 在去年 MWC 上公布的「Alpha 計劃」中，已表明將致力於開創一個以人為本的智能世界。今次決定在 MWC 這個國際舞台上展示其首款人形機械人，正好印證了這個戰略方針正在加速推進。除了上述兩款重磅產品，同場還會有主打極致輕薄機身的 HONOR MagicPad 4 平板電腦，以及同樣以纖薄設計為賣點，並全面注入 AI 功能的 MagicBook Pro 14 筆記簿型電腦。

adblk6

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務