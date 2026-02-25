HONOR首款人形機械人及摺機 Magic V6 於MWC 2026亮相

MWC 2026 即將開鑼，近年積極拓展智能生態系統的 HONOR，繼早前預告將會在展會上帶來全新摺疊屏幕手機 Magic V6 以及別注版「HOMOR Robot Phone」之後，今日再有震撼消息傳出。廠方確認，除了上述流動裝置，他們更會首次公開展出自家開發的首款人形機械人，進軍機械人領域，實現品牌對人工智能（AI）與未來人機協同願景的長遠佈局。
Magic V6 規格傳配置大電
作為 HONOR 新一代旗艦摺機，Magic V6 尚未發布已備受關注，據悉它將會成為市場上配備最大電池容量的摺疊屏幕手機，續航表現令人期待。然而，今次發布會的另一大亮點，毫無疑問是這款神秘的人形機械人。從官方釋出的預告圖片及影片可見，機械人設計充滿科技感，但 HONOR 暫時未有透露任何具體功能或規格，只表示它將是品牌在 AI 技術探索上的重要一步。
值得留意的是，開發人形機械人與目前主流的生成式 AI 模型（如大型語言模型 LLM）是兩個截然不同的領域。要讓機械人擁有如同人類般的行動能力、感知能力以及與環境互動的技巧，難度遠比訓練一個 AI 模型為高，因為這無法單純透過網絡上的文字或影像數據來「學習」，背後涉及的硬件、算法及工程挑戰極大。
HONOR 在去年 MWC 上公布的「Alpha 計劃」中，已表明將致力於開創一個以人為本的智能世界。今次決定在 MWC 這個國際舞台上展示其首款人形機械人，正好印證了這個戰略方針正在加速推進。除了上述兩款重磅產品，同場還會有主打極致輕薄機身的 HONOR MagicPad 4 平板電腦，以及同樣以纖薄設計為賣點，並全面注入 AI 功能的 MagicBook Pro 14 筆記簿型電腦。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載