HONOR首款人形機械人及摺機 Magic V6 於MWC 2026亮相

MWC 2026 即將開鑼，近年積極拓展智能生態系統的 HONOR，繼早前預告將會在展會上帶來全新摺疊屏幕手機 Magic V6 以及別注版「HOMOR Robot Phone」之後，今日再有震撼消息傳出。廠方確認，除了上述流動裝置，他們更會首次公開展出自家開發的首款人形機械人，進軍機械人領域，實現品牌對人工智能（AI）與未來人機協同願景的長遠佈局。

Magic V6 規格傳配置大電

作為 HONOR 新一代旗艦摺機，Magic V6 尚未發布已備受關注，據悉它將會成為市場上配備最大電池容量的摺疊屏幕手機，續航表現令人期待。然而，今次發布會的另一大亮點，毫無疑問是這款神秘的人形機械人。從官方釋出的預告圖片及影片可見，機械人設計充滿科技感，但 HONOR 暫時未有透露任何具體功能或規格，只表示它將是品牌在 AI 技術探索上的重要一步。