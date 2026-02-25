小米Xiaomi 17 Ultra LOFIC新鏡頭黑科技揭秘　HDR高動態技術解決一問題

小米即將於香港時間3月2日發布Xiaomi 17 Ultra發售詳情，這部與Leica合作研發的小米旗艦攝影手機，搭載1吋超大感光元件及LOFIC超高動態技術，為影像傳感器硬體設計上的一大改良。到底LOFIC是甚麼？
影像過曝鬼影不再
LOFIC為Lateral Overflow Integration Capacitor的長寫，代表橫向溢出整合電容器，為影像感測器（CIS）的高動態範圍（HDR）硬體技術，以往主要用於自動駕駛車載鏡頭。技術優勢在於處理高動態範圍場景，傳統的多幀合成HDR技術容易產生殘影，例如在夜景、逆光等場景拍攝不時遇到的複雜光線，會有過曝、細節丟失、色差等問題發生。
LOFIC獨特的單幀高動態範圍推理能力，即可解決這些高光爆白及鬼影問題。技術原理就像給像素加個「副水箱」，傳統感測器的像素在強光下容易因電荷「裝滿」而溢出，導致照片過曝，變成一片死白。
LOFIC技術在每個像素旁增加了一個額外的電容器，在處理強光飽和情況時，多餘的電荷會流入這個電容，而不是直接消失。而在單次曝下，同時收集暗部與亮部的資訊，不需像傳統HDR那樣連拍多張合成，容易在多張合成時出現「鬼影」問題。
超強夜景拍攝
Xiaomi 17 Ultra主鏡頭配備光影獵人1050L影像傳感器，配合LOFIC超高動態範圍及ƒ/1.67大光圈，拍攝夜景、煙花等場景特別有利，單次曝光能有效改善在辨識LED紅綠燈時的閃爍問題。而且在低光拍攝下，可提升亮部細節，不會犧牲暗位的低噪點表現。這部主打夜景拍攝的旗艦手機，絕對值得期待，想知更多細節可留意後續報道。