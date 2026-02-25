小米Xiaomi 17 Ultra LOFIC新鏡頭黑科技揭秘　HDR高動態技術解決一問題

小米即將於香港時間3月2日發布Xiaomi 17 Ultra發售詳情，這部與Leica合作研發的小米旗艦攝影手機，搭載1吋超大感光元件及LOFIC超高動態技術，為影像傳感器硬體設計上的一大改良。到底LOFIC是甚麼？

影像過曝鬼影不再

LOFIC為Lateral Overflow Integration Capacitor的長寫，代表橫向溢出整合電容器，為影像感測器（CIS）的高動態範圍（HDR）硬體技術，以往主要用於自動駕駛車載鏡頭。技術優勢在於處理高動態範圍場景，傳統的多幀合成HDR技術容易產生殘影，例如在夜景、逆光等場景拍攝不時遇到的複雜光線，會有過曝、細節丟失、色差等問題發生。

LOFIC獨特的單幀高動態範圍推理能力，即可解決這些高光爆白及鬼影問題。技術原理就像給像素加個「副水箱」，傳統感測器的像素在強光下容易因電荷「裝滿」而溢出，導致照片過曝，變成一片死白。