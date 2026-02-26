Samsung Galaxy S26系列重點一文睇清　整合Perplexity AI助理、首創私隱屏幕

Samsung Galaxy S26系列正式發布，港版亦即將公布價錢及發售細節。

Samsung Galaxy S26系列正式發布，主打「最簡單易用的AI手機」，提供S26、S26+及S26 Ultra 3款配置，當中3大亮點包括One UI 8.5深度整合Perplexity AI、全球唯一內置私隱屏幕、以及提升拍攝和創作性能，是時候換手機！

機身歷來最薄 今代Galaxy S26系列外觀與上代相似，但角位更圓，而且更加纖薄。S26為6.3吋屏幕、S26+為6.7吋，S26 Ultra則為6.9吋，3款機型同樣有星暮紫、星澄藍、星曜黑、星霜白4款配色，另有Samsung網上商店限定星瑰金及星月銀兩款可選。 Galaxy S26系列採用Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy處理器，全面提升AI運算及各種效能；旗艦效能上，S26 Ultra相較上一代CPU、GPU、NPU效能分別提升19%、24%、39%；並重新設計多通道Vapor Chamber，散熱效果提升21%。充電方面支援超級快充3.0，支援60W有線充電，可於30分鐘充至75%電量。屏幕升級Corning Gorilla Armor 2，帶來更強的防跌與抗刮能力。

Perplexity AI體驗 Galaxy AI向來智能好用，今次更以Agentic AI為核心。一句語音指令「Hey Plex」即可呼喚AI助理，並且支援廣東話，不過實試有幾次突然「轉Channel」變回普通話，需要時間訓練。AI可進行跨應用指令，例如可將查詢加入行事曆。 新增的Now Nudge功能，會因應日常情景提供即時且相關的建議，例如在信息對話中提及最近旅行，Now Nudge可自動建議分享相簿內的照片，免去搜索或切換應用程式的步驟。 新一代AI圖片生成可以簡單描述所需更改細節即可生成新圖片，不只局限於消除；升級版相片助手（Photo Assist） 也支援以語音描述想修改的內容生成新圖像，或直接導入圖片作為參考圖為圖像添加內容。

全球唯一私隱屏幕 最矚目可說是只限Galaxy S26 Ultra的首創硬件私隱屏幕Privacy Display，啟用Privacy mode時，屏幕會使用相對較窄的像素以縮窄視線角度，讓旁人難以從側面窺視，限制看到的內容，正面觀看依然清楚，完全不受影響，實試過真的好用。最聰明的是系統亦按個人需要設定啟用條件，例如在開啟指定應用程式或收到通知時自動觸發，不需每次開關，以後不須使用防窺芒貼。

加強夜攝、新增水平鎖定 作為系列影像旗艦，Galaxy S26 Ultra提供全面的拍攝配置，包括2億像素廣角鏡頭、5000萬像素超廣角、5000萬像素遠攝（5 倍光學變焦），以及1000萬像素遠攝（3 倍光學變焦），今代光圈加大，令夜攝性能更強。

配合ProScaler提升影像縮放效果，透過改善微小細節並柔化紋理，呈現更豐富色彩與更清晰細節；升級Nightography黑夜亮攝強化低光表現，並升級Super Steady動態攝影，加入水平鎖定選項，即使機身變直都可以維持橫向拍攝，提升穩定性。影片方面，S26 Ultra亦是首款支援APV的 Galaxy裝置，作為全新的專業影片標準與編解碼器，旨在為製作流程提供高效壓縮。 Samsung Galaxy S26港版發售日及價錢將於明日2月26日公布，有興趣入手可留意後續報道。