科技
出版：2026-Feb-26 02:02
更新：2026-Feb-26 02:02

Samsung Galaxy S26系列重點一文睇清　整合Perplexity AI助理、首創私隱屏幕

Samsung Galaxy S26系列正式發布，港版亦即將公布價錢及發售細節。

Samsung Galaxy S26系列正式發布，主打「最簡單易用的AI手機」，提供S26、S26+及S26 Ultra 3款配置，當中3大亮點包括One UI 8.5深度整合Perplexity AI、全球唯一內置私隱屏幕、以及提升拍攝和創作性能，是時候換手機！

Galaxy S26 Ultra系列。 Galaxy S26+系列。 Galaxy S26系列。 Galaxy S26官網限定星月銀配色。 Galaxy S26官網限定星瑰金配色。 Galaxy S26系列尺寸為6.9吋、6.7吋及6.3吋。 Galaxy S26 Ultra內置手寫筆，但不設藍牙連接。 Galaxy S26 Ultra厚度不足8mm。

機身歷來最薄

今代Galaxy S26系列外觀與上代相似，但角位更圓，而且更加纖薄。S26為6.3吋屏幕、S26+為6.7吋，S26 Ultra則為6.9吋，3款機型同樣有星暮紫、星澄藍、星曜黑、星霜白4款配色，另有Samsung網上商店限定星瑰金及星月銀兩款可選。

Galaxy S26系列採用Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy處理器，全面提升AI運算及各種效能；旗艦效能上，S26 Ultra相較上一代CPU、GPU、NPU效能分別提升19%、24%、39%；並重新設計多通道Vapor Chamber，散熱效果提升21%。充電方面支援超級快充3.0，支援60W有線充電，可於30分鐘充至75%電量。屏幕升級Corning Gorilla Armor 2，帶來更強的防跌與抗刮能力。

Galaxy S26系列整合了Perplexity，「Hey Plex」即可呼喚AI助理。 Galaxy S26系列可使用Perplexity進行語音查詢。 Galaxy S26系列Perplexity可進行跨應用指令，例如將查詢加入筆記本。 使用Galaxy S26系列拍攝衣服照片後，可直接詢問是否適合穿著。 Galaxy S26系列可直接將「衣服」套入相片中，並轉換背景。 Perplexity可分析畫面數據。 Galaxy S26全新Now Nudge功能可自動彈出相應動作。 Galaxy S26系列的AI相片助手可修復不完整的蛋糕。 Galaxy S26系列可透過文字進行修圖。 Galaxy S26系列修圖效果真實。

Perplexity AI體驗

Galaxy AI向來智能好用，今次更以Agentic AI為核心。一句語音指令「Hey Plex」即可呼喚AI助理，並且支援廣東話，不過實試有幾次突然「轉Channel」變回普通話，需要時間訓練。AI可進行跨應用指令，例如可將查詢加入行事曆。

新增的Now Nudge功能，會因應日常情景提供即時且相關的建議，例如在信息對話中提及最近旅行，Now Nudge可自動建議分享相簿內的照片，免去搜索或切換應用程式的步驟。

新一代AI圖片生成可以簡單描述所需更改細節即可生成新圖片，不只局限於消除；升級版相片助手（Photo Assist） 也支援以語音描述想修改的內容生成新圖像，或直接導入圖片作為參考圖為圖像添加內容。

Galaxy S26 Ultra特設私隱屏幕Privacy Display功能。 Galaxy S26 Ultra開啟私隱屏幕後打側看不見屏幕內容。

全球唯一私隱屏幕

最矚目可說是只限Galaxy S26 Ultra的首創硬件私隱屏幕Privacy Display，啟用Privacy mode時，屏幕會使用相對較窄的像素以縮窄視線角度，讓旁人難以從側面窺視，限制看到的內容，正面觀看依然清楚，完全不受影響，實試過真的好用。最聰明的是系統亦按個人需要設定啟用條件，例如在開啟指定應用程式或收到通知時自動觸發，不需每次開關，以後不須使用防窺芒貼。

Galaxy S26 Ultra配備2億像素廣角鏡頭、5000萬像素超廣角及遠攝鏡，以及1000萬像素遠攝。 Galaxy S26+及S26配備5000萬像素廣角、1200萬像素超廣角及1000萬像素遠攝。 Galaxy S26 Ultra在低光下長焦拍攝出色。 Galaxy S26系列水平鎖定功能用法如穩定器般。

加強夜攝、新增水平鎖定

作為系列影像旗艦，Galaxy S26 Ultra提供全面的拍攝配置，包括2億像素廣角鏡頭、5000萬像素超廣角、5000萬像素遠攝（5 倍光學變焦），以及1000萬像素遠攝（3 倍光學變焦），今代光圈加大，令夜攝性能更強。

配合ProScaler提升影像縮放效果，透過改善微小細節並柔化紋理，呈現更豐富色彩與更清晰細節；升級Nightography黑夜亮攝強化低光表現，並升級Super Steady動態攝影，加入水平鎖定選項，即使機身變直都可以維持橫向拍攝，提升穩定性。影片方面，S26 Ultra亦是首款支援APV的 Galaxy裝置，作為全新的專業影片標準與編解碼器，旨在為製作流程提供高效壓縮。

Samsung Galaxy S26港版發售日及價錢將於明日2月26日公布，有興趣入手可留意後續報道。

