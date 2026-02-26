Samsung三款新品一次看　Galaxy Buds4耳機、Galaxy Book6最薄筆電、首部流動顯示器

Samsung同時發布Galaxy Buds4耳機、Galaxy Book6手提電腦及流動顯示器The Movingstyle。

Samsung同場發布3款新品，涵蓋音訊、手提電腦與家居流動顯示器三大範疇，包括Samsung Galaxy Buds4 系列智能降噪耳機、Samsung Galaxy Book6 系列手提電腦，以及首次推出多功能流動顯示器Samsung The Movingstyle。

Galaxy Buds4系列降噪耳機 Galaxy Buds4 Pro今代帶來全新設計，提供 珍珠白、星夜黑，以及Samsung網店限定顏色星瑰金，採用入耳式設計，並以「超廣闊低音喇叭」為賣點，強調沉浸式Hi‑Fi體驗。音質上，採用雙單元設計，並配備比上一代大 20%的低音單元，主打更澎湃的低音效果；同時會根據不同環境提供實時適應式降噪功能，以呈現最佳音質；通話部分則加入超寬頻通話，提升通話清晰度。 強調使用上的直覺化及更多AI功能，只需取出耳機即可自動連接，無縫連繫不同Galaxy裝置；亦可透過語音指令呼喚Perplexity處理日常事務，達到解放雙手的操作方式。操控上更支援頭部控制指令，例如點頭接聽、搖頭拒接；並提供即時翻譯功能（支援多種常用語言）。連線方面支援 Bluetooth 6.1，主打更穩定且更節省電量。

低階版本Galaxy Buds4有珍珠白及星夜黑配色，為開放式配戴，首度支援環境音效。同樣具備無縫連接、透過語音指令呼喚Perplexity、支援頭部控制指令等功能。

Galaxy Book6系列歷來最薄筆電 Samsung Galaxy Book6系列手提電腦以Galaxy AI為核心，推出更多AI功能包括更聰明的 AI Select 提供相關實用資訊及建議；新增AI去除背景（AI Cut Out） 方便製作高質圖片素材；並支援自動轉換單位以簡化資料處理流程。新增的儲存空間共享功能，讓Galaxy裝置之間無縫存取相片與文件，無需連接線或外置硬碟。 最高階的Galaxy Book Ultra（16"），為歷來最薄Ultra，搭載全新Intel Core Ultra Series 3處理器，具備內建NPU最高50 TOPS運算效能，以加速圖像處理、即時翻譯與智能搜索等AI任務。圖形效能則配備NVIDIA GeForce RTX 5070/5060筆記型電腦GPU，用於高速AI圖像生成、4K 影片編輯、3D 渲染及遊戲體驗。

顯示屏採用Dynamic AMOLED 2X觸控顯示屏，支援高達1000nits的HDR峰值亮度，並以Gorilla Glass 5 DXC加強抗摔抗刮耐用性。重新設計的Vapor Chamber具更大表面面積以均勻分散熱量，並以雙向散熱風扇提高散熱效能。 首度引入震動抵消六揚聲器系統（4個抗震低音揚聲器 + 2個高音揚聲器），並支援Dolby Atmos；其中上射式高音揚聲器提升通話與對話清晰度及開放感，側射式低音揚聲器帶來更深沉、更動態低音。 續航方面，配備Galaxy Book迄今最強勁電池續航力，提供長達30小時影片播放時間，並較上一代多約5小時日常使用時間；支援140W極速快充，30分鐘可充至63%。

另外亦有最纖薄的Galaxy Book Pro，其中16吋型號厚度僅11.9mm；Galaxy Book6則提供14吋及 16吋IPS屏幕，並有觸控或非觸控版本可選。

The Movingstyle流動顯示器 Samsung The Movingstyle為可移動的多功能流動顯示器，能因應不同家居場景改變形態與使用方式。配備內藏滾輪的可移動座地架，可輕鬆移動，支援橫屏、直屏及更多角度切換；手柄設計可直接將顯示器從支架取下四處走動，續航方面內置可充電電池提供長達3小時使用。 顯示器本體為27吋QHD觸控式顯示器，支援5點同時觸控，亦支援Bixby語音控制與Galaxy Watch手勢操控。互動與連接上，The Movingstyle支援手機鏡射，Galaxy流動設備經SmartView串流支援多點同時觸控、USB‑C、HDMI連接，甚至可透過儲存空間分享串流瀏覽Galaxy流動設備上的內容。系統方面採用One UI Tizen作業系統，提供個人化介面，內置Netflix、YouTube及Samsung Art Store等應用。

配備Wi‑Fi、Dolby Atmos、HDR10+ adaptive與120Hz刷新率，主打清晰畫面、沉浸音效與流暢遊戲體驗；並可連接 Galaxy Buds感受360度環迴音效，也能配搭Galaxy智能手錶即時查閱運動及身體狀況以完成鍛鍊目標。 支援在大屏幕上查看Now Brief提供的日常行程與各類資訊，包含可自訂小工具Widgets如天氣、備忘錄、音樂、提示等；同時以Samsung Vision AI透過AI根據環境及內容即時增強聲畫表現。