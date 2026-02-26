熱門搜尋:
科技
出版：2026-Feb-26 02:05
更新：2026-Feb-26 02:05

Samsung三款新品一次看　Galaxy Buds4耳機、Galaxy Book6最薄筆電、首部流動顯示器

Samsung同時發布Galaxy Buds4耳機、Galaxy Book6手提電腦及流動顯示器The Movingstyle。

Samsung同場發布3款新品，涵蓋音訊、手提電腦與家居流動顯示器三大範疇，包括Samsung Galaxy Buds4 系列智能降噪耳機、Samsung Galaxy Book6 系列手提電腦，以及首次推出多功能流動顯示器Samsung The Movingstyle。

Samsung Galaxy Buds4及Buds4 Pro耳機同步登場。 Samsung Galaxy Buds4系列改用全新金屬設計。 Samsung Galaxy Buds4 Pro為入耳式耳機。 Samsung Galaxy Buds4採用開放式設計。

Galaxy Buds4系列降噪耳機

Galaxy Buds4 Pro今代帶來全新設計，提供 珍珠白、星夜黑，以及Samsung網店限定顏色星瑰金，採用入耳式設計，並以「超廣闊低音喇叭」為賣點，強調沉浸式Hi‑Fi體驗。音質上，採用雙單元設計，並配備比上一代大 20%的低音單元，主打更澎湃的低音效果；同時會根據不同環境提供實時適應式降噪功能，以呈現最佳音質；通話部分則加入超寬頻通話，提升通話清晰度。

強調使用上的直覺化及更多AI功能，只需取出耳機即可自動連接，無縫連繫不同Galaxy裝置；亦可透過語音指令呼喚Perplexity處理日常事務，達到解放雙手的操作方式。操控上更支援頭部控制指令，例如點頭接聽、搖頭拒接；並提供即時翻譯功能（支援多種常用語言）。連線方面支援 Bluetooth 6.1，主打更穩定且更節省電量。

低階版本Galaxy Buds4有珍珠白及星夜黑配色，為開放式配戴，首度支援環境音效。同樣具備無縫連接、透過語音指令呼喚Perplexity、支援頭部控制指令等功能。

Samsung Galaxy Book6 Ultra（左）及Pro（右）。 Samsung Galaxy Book6 Ultra相當纖薄。 Samsung Galaxy Book6 Ultra內置SD卡插槽。 Samsung Galaxy Book6 Ultra最高可配備NVIDIA GeForce RTX 5070顯示卡。

Galaxy Book6系列歷來最薄筆電

Samsung Galaxy Book6系列手提電腦以Galaxy AI為核心，推出更多AI功能包括更聰明的 AI Select 提供相關實用資訊及建議；新增AI去除背景（AI Cut Out） 方便製作高質圖片素材；並支援自動轉換單位以簡化資料處理流程。新增的儲存空間共享功能，讓Galaxy裝置之間無縫存取相片與文件，無需連接線或外置硬碟。

最高階的Galaxy Book Ultra（16"），為歷來最薄Ultra，搭載全新Intel Core Ultra Series 3處理器，具備內建NPU最高50 TOPS運算效能，以加速圖像處理、即時翻譯與智能搜索等AI任務。圖形效能則配備NVIDIA GeForce RTX 5070/5060筆記型電腦GPU，用於高速AI圖像生成、4K 影片編輯、3D 渲染及遊戲體驗。

顯示屏採用Dynamic AMOLED 2X觸控顯示屏，支援高達1000nits的HDR峰值亮度，並以Gorilla Glass 5 DXC加強抗摔抗刮耐用性。重新設計的Vapor Chamber具更大表面面積以均勻分散熱量，並以雙向散熱風扇提高散熱效能。

首度引入震動抵消六揚聲器系統（4個抗震低音揚聲器 + 2個高音揚聲器），並支援Dolby Atmos；其中上射式高音揚聲器提升通話與對話清晰度及開放感，側射式低音揚聲器帶來更深沉、更動態低音。

續航方面，配備Galaxy Book迄今最強勁電池續航力，提供長達30小時影片播放時間，並較上一代多約5小時日常使用時間；支援140W極速快充，30分鐘可充至63%。

另外亦有最纖薄的Galaxy Book Pro，其中16吋型號厚度僅11.9mm；Galaxy Book6則提供14吋及 16吋IPS屏幕，並有觸控或非觸控版本可選。

Samsung The Movingstyle為座地式流動流動顯示器。

Samsung The Movingstyle本身為27吋觸控式面板。 Samsung The Movingstyle可直屏顯示。 Samsung The Movingstyle拆下支架可放在枱面上使用。 Samsung The Movingstyle可鏡射手機顯示。 Samsung The Movingstyle可以多角度使用，並設有多種連接方式。

The Movingstyle流動顯示器

Samsung The Movingstyle為可移動的多功能流動顯示器，能因應不同家居場景改變形態與使用方式。配備內藏滾輪的可移動座地架，可輕鬆移動，支援橫屏、直屏及更多角度切換；手柄設計可直接將顯示器從支架取下四處走動，續航方面內置可充電電池提供長達3小時使用。

顯示器本體為27吋QHD觸控式顯示器，支援5點同時觸控，亦支援Bixby語音控制與Galaxy Watch手勢操控。互動與連接上，The Movingstyle支援手機鏡射，Galaxy流動設備經SmartView串流支援多點同時觸控、USB‑C、HDMI連接，甚至可透過儲存空間分享串流瀏覽Galaxy流動設備上的內容。系統方面採用One UI Tizen作業系統，提供個人化介面，內置Netflix、YouTube及Samsung Art Store等應用。

配備Wi‑Fi、Dolby Atmos、HDR10+ adaptive與120Hz刷新率，主打清晰畫面、沉浸音效與流暢遊戲體驗；並可連接 Galaxy Buds感受360度環迴音效，也能配搭Galaxy智能手錶即時查閱運動及身體狀況以完成鍛鍊目標。

支援在大屏幕上查看Now Brief提供的日常行程與各類資訊，包含可自訂小工具Widgets如天氣、備忘錄、音樂、提示等；同時以Samsung Vision AI透過AI根據環境及內容即時增強聲畫表現。

