出版：2026-Feb-27 07:00
更新：2026-Feb-27 07:00

HONOR ROBOT PHONE 攝影功能披露 全自動 AI 構圖兼目標追蹤（有片）

盛傳 HONOR 在 MWC2026 全球通訊大會將推出多款新產品，除旗艦大摺手機 HONOR Magic V6 外，尚有注目作 HONOR ROBOT PHONE 全球首款機械人智能手機。

較早前內地媒體訪問 HONOR 產品線總裁方飛，其表示 HONOR ROBOT PHONE 將透過具「行動能力」的可移動雲台鏡頭，作為實現 AI 與現實生活應用延伸載具。

ROBOT PHONE 將手機整體雲台相機，是 HONOR 工程及 AI 能力技術外溢的其中一個結果，其將承載品牌探索手機（這產品類別）邊界的角色。

HONOR ROBOT PHONE 將透過具「行動能力」的可移動雲台鏡頭 ROBOT PHONE 設隱藏式機械臂設計 ROBOT PHONE 功能包括自動構圖、目標跟隨防震拍攝 ROBOT PHONE 預載 AI 功能去實現「手機幫你影靚相」

ROBOT PHONE配置可升降自由雲台鏡頭

文中提到 ROBOT PHONE 可升降自由雲台鏡頭、跟隱藏式機械臂設計，經 AI 智能調整角度，實現自動構圖、目標跟隨防震拍攝，並經情感感知能力加強相關表現。

Mobile Magazine 短評：可預期 HONOR ROBOT PHONE 能藉更具彈動攝影功能的機械臂雲台鏡頭、兼預載 AI 功能去實現「手機幫你影靚相」工作，自主構圖表現備受期待。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

