HONOR ROBOT PHONE 攝影功能披露 全自動 AI 構圖兼目標追蹤（有片）

盛傳 HONOR 在 MWC2026 全球通訊大會將推出多款新產品，除旗艦大摺手機 HONOR Magic V6 外，尚有注目作 HONOR ROBOT PHONE 全球首款機械人智能手機。

較早前內地媒體訪問 HONOR 產品線總裁方飛，其表示 HONOR ROBOT PHONE 將透過具「行動能力」的可移動雲台鏡頭，作為實現 AI 與現實生活應用延伸載具。

ROBOT PHONE 將手機整體雲台相機，是 HONOR 工程及 AI 能力技術外溢的其中一個結果，其將承載品牌探索手機（這產品類別）邊界的角色。