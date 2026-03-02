糖尿癌症心血管患者福音 港大研多肽藥物新技術 提升療效持久性

從糖尿病、肥胖症到癌症與心血管疾病，多肽藥物一直被視為關鍵的治療方案。

在全球醫藥市場中，多肽藥物因具高標靶性、高安全性和結構多樣性，已廣泛用於糖尿病、肥胖症、癌症與心血管疾病等的治療方案。然而，其弊處在於「藥效不持久」，患者往往需要頻繁注射，長期下來對生活造成負擔。有見及此，香港大學（港大）化學系李學臣教授團隊研發出一項創新且高效的方法，能精準地修飾天然多肽的特定部分，不僅可以調節藥物與其靶點的相互作用，還能改善藥物的持久性和穩定性，成功延長藥物在體內的有效時間，降低用藥頻率。此外，在藥物開發後期仍可靈活調整其結構，大幅增加藥物的多樣性和功能。這項突破意味著患者有機會從「每日注射」轉為「每周一次」，重塑治療體驗。

傳統多肽藥物開發的一大挑戰，是藥物迅速被體內酶分解，導致生物利用度降低、吸收率不足，令療效隨之減弱。為解決這項難題，港大團隊今次採用一種無需催化劑的化學反應，將不同官能基團精準加在天然肽結構中的色氨酸殘基上，研發出新型試劑，提高反應效率及適用性。經修飾後的多肽藥物能更有效抵抗體內酶分解，活性和穩定性同步提高，使藥效更持久。

新技術帶動多肽療法升級

對於需要長期用藥的慢性病患者而言，減少服藥或注射次數不僅能減輕身心負擔，亦有助維持治療的連續性；此外，提高藥物的穩定性使醫生能更精確地針對病源，進一步提升治療成效。目前，相關技術已成功應用於多款上市多肽藥物，並可用於改良天然產物及開發新藥，加速高效藥物的研發進程。

隨著全球多肽藥物市場規模突破1,000億美元，並持續擴張，港大團隊的這項研究不僅為患者帶來更舒適、長效的治療選擇，也為高價值標靶藥物提供更具競爭力的技術方案，在醫療創科領域展現香港科研的轉化實力。