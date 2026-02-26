Samsung Galaxy S26系列售價及推出日期公布　限時預訂優惠慳足$1600！

Samsung Galaxy系列於香港正式登場，今日於西九舉行發布會，並公布港版售價及推出日期。S26 Ultra、Galaxy S26及Galaxy S26+將由即日起接受預訂，3月11日正式上市。Galaxy S26系列所有型號均採用統一的設計語言，全系列提供相同配色，包括星暮紫、星霜白、星曜黑及星澄藍選擇，以及官網限定的星瑰金和星月銀。
全系列售價一覽
Galaxy S26 Ultra
12GB+256GB $10198
12GB+512GB $11798
16GB+1TB $14198
Galaxy S26+
12GB+256GB $8598
12GB+512GB $10198
Galaxy S26
12GB+256GB $6898
12GB+512GB $8498
限時容量升級優惠
即日起至3月10日，於香港Samsung網上商店、專門店、特約零售商預訂可享限時容量升級優惠：
Galaxy S26 Ultra (256GB)：免費升級容量至Galaxy S26 Ultra (512GB)
Galaxy S26+ (256GB)：免費升級容量至Galaxy S26+ (512GB)
Galaxy S26 (256GB)：免費升級容量至Galaxy S26 (512GB)
Trade-in 指定舊機，更可以低至$5489升級至全新Galaxy S26 Ultra 512GB版本。
耳機及手提電腦售價一覽
Samsung Galaxy Buds4系列耳機及Galaxy Book6系列手提電腦將於3月11日發售，售價如下：
Galaxy Buds4 Pro $1998
Galaxy Buds4 $1398
Galaxy Book6系列手提電腦
型號
售價
Galaxy Book6 Ultra（16吋）
（配備Intel® Core™ Ultra 7處理器，NVIDIA® GeForce RTX™ 5070，32GB RAM + 1TB SSD）
$24580
Galaxy Book6 Ultra（16吋）
（配備Intel® Core™ Ultra 7處理器，NVIDIA® GeForce RTX™ 5060，32GB RAM + 1TB SSD）
$22980
Galaxy Book6 Ultra（16吋）
（配備Intel® Core™ Ultra X7處理器，Intel® Arc™ B390，32GB RAM + 1TB SSD）
$18280
Galaxy Book6 Pro（16吋）
（配備Intel® Core™ Ultra X7處理器，Intel® Arc™ B390，32GB RAM + 1TB SSD）
$18280
Galaxy Book6 Pro（16吋）
（配備Intel® Core™ Ultra 7處理器，Intel® Graphics，32GB RAM + 1TB SSD）
$17480
Galaxy Book6 Pro（16吋）
（配備Intel® Core™ Ultra 7處理器，Intel® Graphics，16GB RAM + 1TB SSD）
$15480
Galaxy Book6 Pro（14吋）
（配備Intel® Core™ Ultra X7處理器，Intel® Arc™ B390，32GB RAM + 1TB SSD）
$17480
Galaxy Book6 Pro（14吋）
（配備Intel® Core™ Ultra 7處理器，Intel® Graphics，32GB RAM + 1TB SSD）
$16680
Galaxy Book6 Pro（14吋）
（配備Intel® Core™ Ultra 7處理器，Intel® Graphics，16GB RAM + 1TB SSD）
$14680
Galaxy Book6 Pro（14吋）
（配備Intel® Core™ Ultra 7處理器，Intel® Graphics，16GB RAM + 512GB SSD）
$12680