科技
出版：2026-Feb-26 20:15
更新：2026-Feb-26 20:15

Samsung Galaxy S26系列售價及推出日期公布　限時預訂優惠慳足$1600！

Samsung Galaxy S26系列今日正式在香港發布。

Samsung Galaxy系列於香港正式登場，今日於西九舉行發布會，並公布港版售價及推出日期。S26 Ultra、Galaxy S26及Galaxy S26+將由即日起接受預訂，3月11日正式上市。Galaxy S26系列所有型號均採用統一的設計語言，全系列提供相同配色，包括星暮紫、星霜白、星曜黑及星澄藍選擇，以及官網限定的星瑰金和星月銀。

三星電子香港董事總經理趙依音主持發布會。 Samsung Galaxy S26系列共有4色可選。

全系列售價一覽

Galaxy S26 Ultra

12GB+256GB $10198
12GB+512GB $11798
16GB+1TB $14198

Galaxy S26+ 

12GB+256GB $8598
12GB+512GB $10198

Galaxy S26

12GB+256GB $6898
12GB+512GB $8498

限時容量升級優惠

即日起至3月10日，於香港Samsung網上商店、專門店、特約零售商預訂可享限時容量升級優惠：

Galaxy S26 Ultra (256GB)：免費升級容量至Galaxy S26 Ultra (512GB)
Galaxy S26+ (256GB)：免費升級容量至Galaxy S26+ (512GB)
Galaxy S26 (256GB)：免費升級容量至Galaxy S26 (512GB)

Trade-in 指定舊機，更可以低至$5489升級至全新Galaxy S26 Ultra 512GB版本。

全新Samsung Galaxy Buds4系列耳機。 Galaxy Book6手提電腦系列。

耳機及手提電腦售價一覽

Samsung Galaxy Buds4系列耳機及Galaxy Book6系列手提電腦將於3月11日發售，售價如下：

Galaxy Buds4 Pro $1998
Galaxy Buds4 $1398

Galaxy Book6系列手提電腦

型號

售價

Galaxy Book6 Ultra16吋）

（配備Intel® Core™ Ultra 7處理器，NVIDIA® GeForce RTX™ 507032GB RAM + 1TB SSD

$24580

Galaxy Book6 Ultra16吋）

（配備Intel® Core™ Ultra 7處理器，NVIDIA® GeForce RTX™ 506032GB RAM + 1TB SSD

$22980

Galaxy Book6 Ultra16吋）

（配備Intel® Core™ Ultra X7處理器，Intel® Arc™ B39032GB RAM + 1TB SSD

$18280

Galaxy Book6 Pro16吋）

（配備Intel® Core™ Ultra X7處理器，Intel® Arc™ B39032GB RAM + 1TB SSD

$18280

Galaxy Book6 Pro16吋）

（配備Intel® Core™ Ultra 7處理器，Intel® Graphics32GB RAM + 1TB SSD

$17480

Galaxy Book6 Pro16吋）

（配備Intel® Core™ Ultra 7處理器，Intel® Graphics16GB RAM + 1TB SSD

$15480

Galaxy Book6 Pro14吋）

（配備Intel® Core™ Ultra X7處理器，Intel® Arc™ B39032GB RAM + 1TB SSD

$17480

Galaxy Book6 Pro14吋）

（配備Intel® Core™ Ultra 7處理器，Intel® Graphics32GB RAM + 1TB SSD

$16680

Galaxy Book6 Pro14吋）

（配備Intel® Core™ Ultra 7處理器，Intel® Graphics16GB RAM + 1TB SSD

$14680

Galaxy Book6 Pro14吋）

（配備Intel® Core™ Ultra 7處理器，Intel® Graphics16GB RAM + 512GB SSD

$12680

