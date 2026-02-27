Samsung Galaxy S26系列正式發布 值唔值得換新機？

Samsung Galaxy S26系列現已接受預訂。

今代Samsung Galaxy S26、S26+與S26 Ultra主打更強勁的Galaxy AI體驗，整合Perplexity可在背景處理複雜的日常任務，另外全球首創的Privacy Display亦是Ultra的最大殺著，加上大光圈相機提升夜景攝影效能，絕對有望成為年度機王。 Galaxy S26系列在硬件上只屬「小改款」，外觀跟上代相似，屏幕尺寸不變，但機身邊角更圓、更薄更輕，相機模組變成藥丸形平台設計。全系列搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy，CPU、GPU與NPU均有提升，加入重新設計的Vapor Chamber冷卻系統，Ultra及S26+電池容量不變，S26略提升至4,300mAh。

左起為Galaxy S26 Ultra (6.9吋)、S26+ (6.7吋)及S26 (6.3吋)。

Privacy Display打側看完全看不到屏幕畫面。

全球首創私隱屏幕 使用防窺芒貼難免降低屏幕亮度，只限S26 Ultra配備的Privacy Display是一大亮點，私隱屏幕首創透過像素層級控制光線散射，維持正面觀看清晰度，同時限制側向可視內容，更可隨時開關或指定應用等條件啟用，提供局部屏幕私隱與最高私隱保護等模式，絕對是貼心又聰明的功能。 更聰明AI助理 夜景攝力提升 整合Perplexity AI助理，在香港用不到Gemini及ChatGPT的情況下更具優勢。一句「Hey Plex」即可輸入文字及語音指令使用，Perplexity更懂得利用手機資訊如訊息、日曆等進行搜尋及各種任務，同時整合至其他App，真正做到AI助理，例如將建議行程加入行事曆、將衣服套在身上試穿甚至修圖等，相當實用。

其他新增AI功能包括Now Nudge提供適時建議，例如自動找出相關相片或訊息對應行程；Now Brief變得更主動且更個人化，用於提醒重要活動與更新；Circle to Search with Google升級多物件辨識，使用更加直接方便。

S26 Ultra配備200MP超廣角、50MP廣角、50MP及10MP遠攝4鏡攝影系統。

相機系統方面，雖然鏡頭像素維持不變，但S26 Ultra採用更大光圈以提升進光量，強化低光與變焦拍攝表現，升級的黑夜亮攝提升清晰度。Super Steady新增水平鎖定功能，用法似穩定器，就算將機身打直，影片亦維持橫向。 3款機型以Ultra私隱屏幕及最高階鏡頭配置，售價由$10,198起，值得升級入手；S26+及S26改動較小，前者支援3倍變焦HDR拍攝，後者則加長了續航力，價錢分別為$8,598起及$6,898起。 查詢：3698 4698