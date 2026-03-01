iKKO MindOne AI手機水貨到港 $3,380 玩轉卡片機身

音響品牌 iKKO 近期跨界推出的首款智能手機 MindOne，目前已正式以水貨形式登陸香港市場，定價為 $3,380。這款新機打破傳統手機的設計邏輯，以極致輕薄的「卡片式」正方形機身為賣點，重量僅 132g，成為目前市場上的精緻細機選擇。

180度翻轉鏡頭方便自拍

iKKO MindOne 機身正面配備了一塊 4.05 吋 AMOLED 螢幕(1240 x 1080)，像素密度高達 441 PPI，並支援 90Hz 更新率及 DC 調光，保證了畫面的細膩度與操作順滑感。在拍攝方面，MindOne 搭載了 5,000 萬像 Sony 1/1.56 吋感光元件，並具備 OIS 光學防震與 F1.88 大光圈。最獨特之處在於其180度翻轉鏡頭設計，讓用家能直接使用高規格的主鏡頭進行自拍，彌補了細機內部空間有限的限制。