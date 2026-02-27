Samsung Galaxy S26開訂｜電訊商預訂優惠懶人包　$0出機/最多減$5800邊間最抵？

Samsung Galaxy S26系列正式登場，即日起各大電訊商都接受預訂。今次集合4大本地電訊商上台優惠，睇睇邊間最抵最適合上台換機！
3HK指定月費$0出機
3HK推出上世界PLAN $0出機優惠，月費$588，享50GB香港及世界通用數據。$0出機包括Galaxy S26、S26+及S26 Ultra 256GB及512GB版本。另外亦可有上台SIM+淨機優惠，折扣高達$3000，再加以下優惠：
—半價換購Galaxy Buds4 Pro
—包免費容量升級至512GB及玻璃貼+手機套套裝
—Trade-in 更可享額外折扣高達 $800
—送免費2年旅保 或 2年VPN服務
SmarTone高達$5800出機折扣
SmarTone可享高達$5800出機折扣及及免費容量升級，更包AI Connect服務。如使用$399月費計劃，換Galaxy S26 Ultra 256GB最平只需$5998，1TB就可以盡享$5800出機折扣，機價只需$8398。
其他禮遇包括：
—「SmarTone爆芒換新」
— 額外$300 Trade-in回贈
—三合一多功能無線充電板
—Samsung原廠65W快充旅行充電器
—低至半價加購指定配件
—加5G附屬SIM卡，每張額外享$500手機禮券
csl送Perplexity Pro一年服務
csl推出特別優惠價，入手Galaxy S26 512GB現有客戶價$6398、Galaxy S26+ 512GB現有客戶價$7998、Galaxy S26 Ultra 512GB現有客戶價$9398、Galaxy S26 Ultra 1TB建議零售價現有客戶價$11598。另獨家送Perplexity Pro一年服務，價值$1488。其他優惠如下：
—10張668 AI神數組合賽馬通行證
—Galaxy S26 Ultra送Connecty Jellyfish磁吸藍牙喇叭
—Samsung官方禮遇應用程式優惠超過$2200
—原廠手機透明磁吸保護殼
—inno3C保護貼
CMHK上台優惠價
CMHK有特別上台優惠價，Galaxy S26 Ultra 512GB 5G建議零售價$11798，上台優惠價只需$7198 ，慳足$4600，現有客戶則有$9398優惠價。另外亦有其他禮物總值超過$2116，包括Samsung原廠25W無線充電板、免費容量升級及透明保護殼。