科技
出版：2026-Feb-27 15:06
更新：2026-Feb-27 15:06

Samsung Galaxy S26開訂｜電訊商預訂優惠懶人包　$0出機/最多減$5800邊間最抵？

Samsung Galaxy S26即日起接受預訂，4大本地電訊商出機優惠一覽。 Samsung Galaxy S26系列共有4色可選。 Galaxy S26系列尺寸為6.9吋、6.7吋及6.3吋。 Galaxy S26+系列。 Galaxy S26 Ultra系列。 Galaxy S26系列。 Galaxy S26 Ultra配備2億像素廣角鏡頭、5000萬像素超廣角及遠攝鏡，以及1000萬像素遠攝。 Galaxy S26 Ultra開啟私隱屏幕後打側看不見屏幕內容。

Samsung Galaxy S26系列正式登場，即日起各大電訊商都接受預訂。今次集合4大本地電訊商上台優惠，睇睇邊間最抵最適合上台換機！

3HK上台指定月費$0出Samsung Galaxy S26系列。

3HK指定月費$0出機

3HK推出上世界PLAN $0出機優惠，月費$588，享50GB香港及世界通用數據。$0出機包括Galaxy S26、S26+及S26 Ultra 256GB及512GB版本。另外亦可有上台SIM+淨機優惠，折扣高達$3000，再加以下優惠：

—半價換購Galaxy Buds4 Pro
—包免費容量升級至512GB及玻璃貼+手機套套裝
—Trade-in 更可享額外折扣高達 $800
—送免費2年旅保 或 2年VPN服務

SmarTone出Samsung Galaxy S26系列折扣。

SmarTone高達$5800出機折扣

SmarTone可享高達$5800出機折扣及及免費容量升級，更包AI Connect服務。如使用$399月費計劃，換Galaxy S26 Ultra 256GB最平只需$5998，1TB就可以盡享$5800出機折扣，機價只需$8398。

其他禮遇包括： 

—「SmarTone爆芒換新」 
— 額外$300 Trade-in回贈 
—三合一多功能無線充電板 
—Samsung原廠65W快充旅行充電器
—低至半價加購指定配件 
—加5G附屬SIM卡，每張額外享$500手機禮券

csl優惠價上台兼送Perplexity Pro一年服務。

csl送Perplexity Pro一年服務

csl推出特別優惠價，入手Galaxy S26 512GB現有客戶價$6398、Galaxy S26+ 512GB現有客戶價$7998、Galaxy S26 Ultra 512GB現有客戶價$9398、Galaxy S26 Ultra 1TB建議零售價現有客戶價$11598。另獨家送Perplexity Pro一年服務，價值$1488。其他優惠如下：

—10張668 AI神數組合賽馬通行證
—Galaxy S26 Ultra送Connecty Jellyfish磁吸藍牙喇叭
—Samsung官方禮遇應用程式優惠超過$2200
—原廠手機透明磁吸保護殼
—inno3C保護貼

CMHK入手Galaxy S26 Ultra有上台價。

CMHK上台優惠價

CMHK有特別上台優惠價，Galaxy S26 Ultra 512GB 5G建議零售價$11798，上台優惠價只需$7198 ，慳足$4600，現有客戶則有$9398優惠價。另外亦有其他禮物總值超過$2116，包括Samsung原廠25W無線充電板、免費容量升級及透明保護殼。

