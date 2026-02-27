華為西班牙發布會推多款新品　時隔五年這款焦點產品回歸！

華為於西班牙馬德里舉辦以「Now is Your Run」為主題的全球創新產品發佈會，多款新品重磅登場。華為時隔5年重新推出專業跑錶HUAWEI WATCH GT Runner 2。同時發布旗艦智能手機HUAWEI Mate 80 Pro 、全新小尺寸平板HUAWEI MatePad Mini、HUAWEI WATCH Ultimate 2、HUAWEI FreeBuds Pro 5耳機及HUAWEI Band 11系列智能手環同步登場。

專業跑錶回歸 華為上次推出跑錶已是5年前，新一代WATCH GT Runner 2採用航太級鈦合金、崑崙玻璃錶面配上自家AirDry錶帶，全新立體懸浮天線架構，屏幕達3000nits亮度。針對跑者訓練與賽事場景提升定位精度，並首次加入智能融合定位算法，即使在信號中斷期間仍可推算運動軌跡與距離。手錶同時新增智能馬拉松模式，以及健康監測功能及最長32小時續航力。

HUAWEI Band 11系列運動手環主打輕巧。

Band 11運動手環 另一款HUAWEI Band 11系列運動手環，則主打輕薄設計與1.62吋、2000nits的屏幕，強光下亦可清楚顯示，長達8至14日續航力，集合健康監測、運動記錄及便捷功能。HUAWEI WATCH Ultimate 2推出「曠野綠」配色，延續潛水與戶外探險等專業運動能力，並針對高爾夫練習場與球場模式升級。

HUAWEI Mate 80 Pro重投歐洲市場。

Mate 80 Pro影像升級 HUAWEI Mate 80 Pro作為Mate系列重返海外市場的旗艦之作，搭載升級的紅楓影像系統，強調在複雜光源與混合色溫環境下的色彩還原；外觀採用全新雙環設計美學，並提到性能、第二代崑崙玻璃與AI等能力同步升級。

平板耳機同步亮相 新推出的HUAWEI MatePad Mini迷你平板採8.8吋屏幕，只重255g及5.1mm，採用自家不反光PaperMatte屏幕及支援華為M-Pencil Pro手寫筆，更內置6400mAh電量，輕薄易攜，適合閱讀、影音與出差隨行創作等用途。HUAWEI FreeBuds Pro 5則業界首款支持雙擎AI感知降噪的無線耳機，配合雙路獨立驅動聲學系統，兼顧降噪與聲音細節呈現。