熱門搜尋:
財政預算案2026 二手樓 回南天 安全帶 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
科技
出版：2026-Feb-27 17:00
更新：2026-Feb-27 17:00

華為西班牙發布會推多款新品　時隔五年這款焦點產品回歸！

分享：
華為於西班牙舉行新品發布會，時隔5年再次帶來專業跑錶。

華為於西班牙舉行新品發布會，時隔5年再次帶來專業跑錶。

adblk4

華為於西班牙馬德里舉辦以「Now is Your Run」為主題的全球創新產品發佈會，多款新品重磅登場。華為時隔5年重新推出專業跑錶HUAWEI WATCH GT Runner 2。同時發布旗艦智能手機HUAWEI Mate 80 Pro 、全新小尺寸平板HUAWEI MatePad Mini、HUAWEI WATCH Ultimate 2、HUAWEI FreeBuds Pro 5耳機及HUAWEI Band 11系列智能手環同步登場。

兩屆奧運馬拉松金牌選手Eliud Kipchoge為HUAWEI WATCH GT Runner全球代言人。 HUAWEI WATCH GT Runner 2以精確定位及智能馬拉松模式為賣點。

專業跑錶回歸

華為上次推出跑錶已是5年前，新一代WATCH GT Runner 2採用航太級鈦合金、崑崙玻璃錶面配上自家AirDry錶帶，全新立體懸浮天線架構，屏幕達3000nits亮度。針對跑者訓練與賽事場景提升定位精度，並首次加入智能融合定位算法，即使在信號中斷期間仍可推算運動軌跡與距離。手錶同時新增智能馬拉松模式，以及健康監測功能及最長32小時續航力。

HUAWEI Band 11系列運動手環主打輕巧。

HUAWEI Band 11系列運動手環主打輕巧。

Band 11運動手環

另一款HUAWEI Band 11系列運動手環，則主打輕薄設計與1.62吋、2000nits的屏幕，強光下亦可清楚顯示，長達8至14日續航力，集合健康監測、運動記錄及便捷功能。HUAWEI WATCH Ultimate 2推出「曠野綠」配色，延續潛水與戶外探險等專業運動能力，並針對高爾夫練習場與球場模式升級。

HUAWEI Mate 80 Pro重投歐洲市場。

HUAWEI Mate 80 Pro重投歐洲市場。

Mate 80 Pro影像升級

HUAWEI Mate 80 Pro作為Mate系列重返海外市場的旗艦之作，搭載升級的紅楓影像系統，強調在複雜光源與混合色溫環境下的色彩還原；外觀採用全新雙環設計美學，並提到性能、第二代崑崙玻璃與AI等能力同步升級。

HUAWEI MatePad Mini為8.8吋迷你平板。 HUAWEI FreeBuds Pro 5耳機同步登場。

平板耳機同步亮相

新推出的HUAWEI MatePad Mini迷你平板採8.8吋屏幕，只重255g及5.1mm，採用自家不反光PaperMatte屏幕及支援華為M-Pencil Pro手寫筆，更內置6400mAh電量，輕薄易攜，適合閱讀、影音與出差隨行創作等用途。HUAWEI FreeBuds Pro 5則業界首款支持雙擎AI感知降噪的無線耳機，配合雙路獨立驅動聲學系統，兼顧降噪與聲音細節呈現。

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務