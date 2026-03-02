HONOR Magic V6 登場 首款 IP69 防護配備 6,660mAh 超大電池

HONOR 在 MWC 2026 上正式發表旗艦摺疊手機最新力作 Magic V6。這款新機不僅是全球首款同時具備 IP68 與 IP69 防水防塵等級的摺疊手機，更在機身可靠性上大幅躍進。

Magic V6摺疊後厚度為 8.75mm

機身摺疊後的厚度僅為 8.75mm，恰好與 iPhone 17 Pro Max 持平，而白色版本的重量更控制在 219g。當手機展開後，機身厚度僅有 4mm，配合 7.95 吋的 LTPO 2.0 AMOLED 主螢幕，不僅解析度達到 2,172 x 2,352px，更支援 1-120Hz 自動動態更新率。此外，透過強化的超薄柔性玻璃（UTG）以及新型抗反射塗層，螢幕摺痕深度有效降低 44%，局部峰值亮度更高達 5,000 nits。