HONOR Magic V6 登場 首款 IP69 防護配備 6,660mAh 超大電池

HONOR 在 MWC 2026 上正式發表旗艦摺疊手機最新力作 Magic V6。這款新機不僅是全球首款同時具備 IP68 與 IP69 防水防塵等級的摺疊手機，更在機身可靠性上大幅躍進。
Magic V6摺疊後厚度為 8.75mm
機身摺疊後的厚度僅為 8.75mm，恰好與 iPhone 17 Pro Max 持平，而白色版本的重量更控制在 219g。當手機展開後，機身厚度僅有 4mm，配合 7.95 吋的 LTPO 2.0 AMOLED 主螢幕，不僅解析度達到 2,172 x 2,352px，更支援 1-120Hz 自動動態更新率。此外，透過強化的超薄柔性玻璃（UTG）以及新型抗反射塗層，螢幕摺痕深度有效降低 44%，局部峰值亮度更高達 5,000 nits。
效能方面，Magic V6 搭載頂尖的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 行動平台，輔以 16GB LPDDR5X 記憶體與 512GB UFS 4.1 高速儲存空間。電力續航更是一大亮點，新機配置了高達 6,660mAh 的第三代青海湖矽碳負極電池，矽含量提升至 25%，能量密度高達 921Wh/L，能提供超長效的待機與使用時間。充電技術則支援 80W 有線快充、66W 無線快充以及無線反向充電功能，徹底解決使用者的電力焦慮。
影像系統延續了 HONOR 一貫的專業調教，機背搭載三鏡頭模組，包括 50MP 像素 OIS 主鏡頭、50MP 超廣角鏡頭，以及 64MP 像素的 3 倍光學變焦潛望式長焦鏡頭。軟體則預載基於 Android 16 的 MagicOS 10 系統，HONOR 更承諾提供長達 7 次的 Android 大版本升級。
此外，全新的 HONOR Connect 現已支援與 iPhone、iPad 及 Apple Watch 的雙向通知同步，Mac 使用者甚至能將 Magic V6 作為副螢幕使用，大幅提升了不同裝置間的工作效率。
Magic V6 提供紅、金、白、黑四種配色，具體的售價與上市細節則有待官方後續公布。
