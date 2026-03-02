電動車｜小鵬P7電動轎跑香港首展　超迫真機器人「剪腳」亮相

小鵬日前於AIA嘉年華舉行「小鵬科技日」，首度展出全新小鵬汽車全新電動轎跑XPENG P7左軚版、全新一代人形機器人IRON，以及曾在啟德亮相的小鵬匯天 （XPENG ARIDGE） 分體式飛行汽車「陸地航母」，P7更有望移師灣仔合和陳列窒展出。
全新P7電動豪華轎跑
XPENG P7採用這高科技外觀設計，極寬車頭備有隱藏式主動進氣格柵，加上足3米的軸距，如美式跑車般運動化，加上光翼貫穿式H形頭燈及流光尾燈，極具科幻感。車身線條流麗，配備無框車門及無邊框後視鏡，車尾主動式升降電動尾翼。
智能靈動仿生座艙，科技島設有15.6吋機械人大屏、最大87吋AR-HUD追光全景抬頭顯示、音樂主題儀錶板、左右門板自動觸控及智能香氛系统等功能。後座亦有8吋娛樂屏、1.84平方米三層鍍銀天幕等。
內置3顆圖靈AI晶片，算力達2250 TOPS。小鵬正實現城市智駕，由AI以及自主研發的NGP智能駕駛系統，NGP智駕擺脫對地圖標示的完全依賴，轉為以傳感器「看見」路況、自主思考。面對香港路窄多彎的道路，小鵬進行了數萬公里的本地化路測適應，確保NGP智駕於香港的極端窄路都能夠應對。
XPENG P7馬力達593匹，0-100km/h加速只需3.7s，CLTC續航力達820km。內地備有702長續航Ultra、820超長續航Ultra、750四驅高性能Ultra及750四驅鵬翼Ultra 4款型號，售價由人民幣219800起，右軚版未有消息，相信現階段未必會在香港發售。
人形機器人IRON
小鵬的IRON機械人因為太似真人，被誤以為真人假扮，更要現場剪開腿部以證實是如假包換的機械人。這一部IRON機械人更首次來港展出，內置3顆圖靈AI晶片，擁有750 TOPS運算能力，有靈敏觸感與精密邏輯，實現IRON仿人自然行走、自主導航、邏輯推理、自然對話等。
擁有超過82個自由度、精細度達0.1毫米的雙手，IRON除了日常生活，更能處理精密操作，完成工業級精細組裝。現時IRON已於小鵬內部生產綫、辦公接待、門店指引等場景投入測試，可惜未能在港即場「獻技」。
全球唯一陸地航母
小鵬再次帶來展示版的匯天分體式飛行汽車「陸地航母」，一鍵5分鐘可分離及結合陸行及飛行汽車，具備六旋翼及可折疊機臂及270度全景座艙。獨創單桿操作系統，單手可控制，備有智能飛行輔助。雖然預計今年進行量產，但香港相信要一段時間才可真正試飛。