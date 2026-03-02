電動車｜小鵬P7電動轎跑香港首展　超迫真機器人「剪腳」亮相

小鵬日前於AIA嘉年華舉行「小鵬科技日」，首度展出全新小鵬汽車全新電動轎跑XPENG P7左軚版、全新一代人形機器人IRON，以及曾在啟德亮相的小鵬匯天 （XPENG ARIDGE） 分體式飛行汽車「陸地航母」，P7更有望移師灣仔合和陳列窒展出。

全新P7電動豪華轎跑

XPENG P7採用這高科技外觀設計，極寬車頭備有隱藏式主動進氣格柵，加上足3米的軸距，如美式跑車般運動化，加上光翼貫穿式H形頭燈及流光尾燈，極具科幻感。車身線條流麗，配備無框車門及無邊框後視鏡，車尾主動式升降電動尾翼。

智能靈動仿生座艙，科技島設有15.6吋機械人大屏、最大87吋AR-HUD追光全景抬頭顯示、音樂主題儀錶板、左右門板自動觸控及智能香氛系统等功能。後座亦有8吋娛樂屏、1.84平方米三層鍍銀天幕等。

內置3顆圖靈AI晶片，算力達2250 TOPS。小鵬正實現城市智駕，由AI以及自主研發的NGP智能駕駛系統，NGP智駕擺脫對地圖標示的完全依賴，轉為以傳感器「看見」路況、自主思考。面對香港路窄多彎的道路，小鵬進行了數萬公里的本地化路測適應，確保NGP智駕於香港的極端窄路都能夠應對。