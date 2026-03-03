HONOR殺入機械人市場？　Robot Phone＋人形機械人有幾勁？

HONOR於MWC 2026發布了HONOR Robot Phone及人形機械人。

HONOR於西班牙MWC 2026發布了一系列新產品，最新奇一定HONOR Robot Phone概念手機、首次曝光的人形機械人、新一代最薄大摺HONOR Magic V6，以及MagicPad 4平板與MagicBook Pro 14（2026）手提電腦，部分更會在香港上市。

三軸穩定器機械人手機

全場焦點HONOR Robot Phone，有點似加入了Osmo Pocket的手機，搭載三軸穩定器系統，通過用戶動作與鏡頭移動將AI與物理互動相結合，「懂得」點頭和搖頭，甚至能隨音樂節奏起舞。主打內置AI互動、多模態感知（可辨識聲音、追蹤動態並維持視覺感知）、以及機器人級動作控制；其硬件以自研微型馬達與4自由度穩定器系統為基礎。

影像方面與全球最大電影攝影器材製造商ARRI合作，使用Alexa攝影系統，配備2億像素鏡頭，支援全方位AI視像通話，鏡頭可跟隨用戶移動並對肢體語言作出反應；拍攝功能包括「超穩定視像模式」、AI物件追蹤，以及支援90°與180°智能旋轉AI SpinShot。透過防手震技術、智能追蹤與電影級鏡頭運鏡，拍片更加好玩。