HONOR殺入機械人市場？　Robot Phone＋人形機械人有幾勁？

HONOR於西班牙MWC 2026發布了一系列新產品，最新奇一定HONOR Robot Phone概念手機、首次曝光的人形機械人、新一代最薄大摺HONOR Magic V6，以及MagicPad 4平板與MagicBook Pro 14（2026）手提電腦，部分更會在香港上市。
三軸穩定器機械人手機
全場焦點HONOR Robot Phone，有點似加入了Osmo Pocket的手機，搭載三軸穩定器系統，通過用戶動作與鏡頭移動將AI與物理互動相結合，「懂得」點頭和搖頭，甚至能隨音樂節奏起舞。主打內置AI互動、多模態感知（可辨識聲音、追蹤動態並維持視覺感知）、以及機器人級動作控制；其硬件以自研微型馬達與4自由度穩定器系統為基礎。
影像方面與全球最大電影攝影器材製造商ARRI合作，使用Alexa攝影系統，配備2億像素鏡頭，支援全方位AI視像通話，鏡頭可跟隨用戶移動並對肢體語言作出反應；拍攝功能包括「超穩定視像模式」、AI物件追蹤，以及支援90°與180°智能旋轉AI SpinShot。透過防手震技術、智能追蹤與電影級鏡頭運鏡，拍片更加好玩。
另外HONOR亦展示首款人形機械人，聚焦三個場景：購物協助、工作場所檢查、陪伴支援服務。不過這兩款概念產品未有正式推出日期及售價，希望今年內有機會量產。
大摺、平板及筆電齊發
同場發布有HONOR Magic V6旗艦摺疊手機，今代有齊最強配置，首款搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5的摺機，機身厚度只有8.75mm，具IP68/IP69 防水防塵。使用HONOR第五代矽碳材料，電池矽含量25%，容量6660mAh。螢幕為雙旗艦LTPO 2.0：外屏 6.52吋、內屏展開7.95吋，支援1-120Hz刷新率；峰值亮度外屏6000nits、內屏5000nits。內屏採用超薄彈性玻璃，獲SGS最小摺痕認證。
HONOR同場推出MagicPad 4平板與MagicBook Pro 14（2026）手提電腦，前者搭載Snapdragon 8 Gen 5，機身厚度4.8mm，配備12.3吋3K OLED螢幕、165Hz刷新率，並提供跨設備協助與Apple生態等多平台互動。MagicBook Pro 14（2026）搭載Intel Core Ultra Series 3，配備14.6吋OLED螢幕，並主打續航、智能效能管理與輕便設計。
HONOR Magic V6將於今年下半年在香港發布，MagicPad 4及MagicBook Pro 14（2026）詳情有待日後公布。