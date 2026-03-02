Apple公布iPhone 17e售價及開售日　但沒有傳聞中這功能？

iPhone 17e現已登場，3款配色售價由$5099起。

Apple宣佈推出iPhone 17e，今代維持上代價格，採用最新一代A19晶片及Apple設計最新一代數據機系統C1X。6.1吋超級Retina XDR顯示器升級陶瓷晶體護面，抗刮能力相較上一代強達3倍，同時配備MagSafe無線充電，不過仍然不見傳聞中的動態島。

iPhone 17e外觀跟上代相似，採用堅固輕巧航天工業級鋁金屬設計，機面跟iPhone 17一樣採用陶瓷晶體護面。有齊Super Liquid Retina XDR顯示器、動作按鈕、支援Face ID等功能。配備最新一代A19晶片，內置4核心GPU內置神經網絡加速器，可使用Apple Intelligence及3A級遊戲。

最新一代數據機系統C1X相較上一代的C1速度最快可達2倍，媲美iPhone Air，而且耗用能源少 30%，電池續航力更強，亦支援MagSafe與Qi2，快速充電功率最高可達15W。同樣使用單鏡頭4800萬像素融合相機配備光學級2倍長焦距，不過今代影像運算流程令「人像」模式升級，配合最新一代HDR，並支援4K杜比視界影片，拍攝質素相信有提升。

iPhone 17e除了黑色、白色，更新增全新淺粉紅色，於3月4日起接受預訂， 3月11日發售。有256GB及512GB兩個配置，售價為$5099起，與上一代同一價格下，提供雙倍起始儲存空間，更加抵買。