科技
出版：2026-Mar-03 00:33
更新：2026-Mar-03 00:33

Apple推出全新M4 iPad Air　即睇全系列售價懶人包

Apple同時發布全新M4晶片版iPad Air。

iPhone 17e外，Apple同時宣佈推出全新iPad Air，配備M4晶片、記憶體更多，大幅提升效能，且起始售價維持不變，11吋iPad Air售價$4599起；13吋售價$6299起，相當佛心。

M4 iPad Air即使利用Final Cut Pro剪片都應付得到。 M4 iPad Air支援多應用同時使用。 M4 iPad Air支援Apple Pencil Pro及精妙鍵盤。

運算連接速度更快

M4 iPad Air配備更快速CPU和GPU，8核心CPU與9核心GPU，相比配備M3的iPad Air型號最快可達30%。全新iPad Air統一記憶體躍升50%至12GB，記憶體頻寬增至120GB/s，運算AI模型更快捷。

配備最新Apple 晶片N1與C1X，且支援Wi-Fi 7、藍牙6及Thread，快速無線與流動網絡連接。其他規格跟上代不變，備有11吋及13吋兩個尺寸，以及藍色、紫色、星光色和太空灰4種配色外觀可供選擇；儲存空間備有128GB、256GB、512GB及1TB配置。

M4 iPad Air有Wi-Fi版及Wi-Fi＋流動網絡版，一共4色及4個容量配置。

發售日及售價一覽

全新iPad Air於3月4日起接受預訂，將於3月11日發售。售價如下：

11吋型號
128GB：$4599（Wi-Fi）、$5799（Wi-Fi＋流動網絡）
256GB：$5399（Wi-Fi）、$6599（Wi-Fi＋流動網絡）
512GB：$6999（Wi-Fi）、$8199（Wi-Fi＋流動網絡）
1TB：$8599（Wi-Fi）、$9799（Wi-Fi＋流動網絡）

13吋型號
128GB：$6299（Wi-Fi）、$7499（Wi-Fi＋流動網絡）
256GB：$7099（Wi-Fi）、$8299（Wi-Fi＋流動網絡）
512GB：$8699（Wi-Fi）、$9899（Wi-Fi＋流動網絡）
1TB：$10299（Wi-Fi）、$11499（Wi-Fi＋流動網絡）

