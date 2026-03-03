Apple推出全新M4 iPad Air　即睇全系列售價懶人包

iPhone 17e外，Apple同時宣佈推出全新iPad Air，配備M4晶片、記憶體更多，大幅提升效能，且起始售價維持不變，11吋iPad Air售價$4599起；13吋售價$6299起，相當佛心。

運算連接速度更快

M4 iPad Air配備更快速CPU和GPU，8核心CPU與9核心GPU，相比配備M3的iPad Air型號最快可達30%。全新iPad Air統一記憶體躍升50%至12GB，記憶體頻寬增至120GB/s，運算AI模型更快捷。

配備最新Apple 晶片N1與C1X，且支援Wi-Fi 7、藍牙6及Thread，快速無線與流動網絡連接。其他規格跟上代不變，備有11吋及13吋兩個尺寸，以及藍色、紫色、星光色和太空灰4種配色外觀可供選擇；儲存空間備有128GB、256GB、512GB及1TB配置。