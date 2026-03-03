vivo X300 Ultra終極曝光　全球首發400mm蔡司長焦增距鏡＋專業兔籠香港有冇份？

vivo X300系列於去年推出後人氣急升，更於MWC 2026率先展示最高配版本、即將推出的影像旗艦手機X300 Ultra，不過尚未公布規格細節。同場展出專業攝影套裝的核心組件，就是一款長達400mm等效的vivo蔡司長焦增距鏡Gen 2 Ultra。vivo更首次確認計劃於今年稍後時間將這款最高規格的機型推向全球市場，似乎香港亦有望登場！

專業影相拍片配件

vivo早前推出的蔡司2.35x長焦增距鏡為200mm光學等效焦距，今次這款Gen 2 Ultra為行業唯一的400mm長焦增距鏡，長足一倍，而且具備專業級光學性能，在放大倍率、光學性能、防震穩定性及結構設計實現流動影像突破。

鏡頭都是由vivo與蔡司聯合研發，符合APO影像標準，並支援完整的2億像素光學輸出，即使在1600mm數碼裁切下仍能提供純淨畫質，備有雲台級OIS防震及動態追焦技術。

另外vivo為創作者推出了X300 Ultra專業級攝影兔籠，與SmallRig聯乘合作。這款可擴展的兔籠配備多個冷靴接口及快拆接口，無縫整合各類配件，並搭配雙手手柄，確保穩定性。兔籠更設有專用的實體按鍵，用於觸感快門及變焦調節。內置的多級散熱風扇則能確保在高強度錄製期間維持性能，外置鏡頭擴展框架更可兼容X300 Ultra的長焦增距鏡。