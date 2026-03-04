Lenovo Legion Tab Gen 5平板電腦傳5月開賣 香港有機會推出

在西班牙 MWC2026 全球通訊大會上，Lenovo 展示並發佈細屏旗艦 Legion Tab Gen 5 平板電腦，其配備 8.8 吋 3K LCD 螢幕、Snapdragon 8 Elite Gen 5 晶片，在黑白雙色外新增搶眼螢光綠色款選擇。
據透露 Lenovo Legion Tab Gen 5 平板電腦將於5月起開賣，將提供 12+256、16+512 及 24+1TB 的 Wi-Fi 版本，售價由849 美元（約$6,640港元）起。
Legion Tab Gen 5傳聞規格
規格上 Legion Tab Gen 5 配備 S8E Gen5 晶片、LPDDR5T RAM 配 UFS 4.1 Pro 儲存；電量部份其將內置 9,000mAh 電池支援 68W 快充，保留招牌雙 Type-C 埠，機重 360g 便攜性不錯。
Legion Tab Gen 5 續用 8.8 吋 3,040 x 1,904 像素 TCL 製 LCD 面板、 165Hz 更新率、600nits 亮度、480Hz 多點觸控及 2,640Hz 瞬時採樣率，遊戲表現強勁。
Mobile Magazine 短評：按慣例 Legion Tab Gen 5 頗大機會跟前代一樣在香港推出，不過其國行版機型 Y700 拯救者 5 代將搶先在今月面世，用家可先行關注。
