Lenovo Legion Tab Gen 5平板電腦傳5月開賣 香港有機會推出

在西班牙 MWC2026 全球通訊大會上，Lenovo 展示並發佈細屏旗艦 Legion Tab Gen 5 平板電腦，其配備 8.8 吋 3K LCD 螢幕、Snapdragon 8 Elite Gen 5 晶片，在黑白雙色外新增搶眼螢光綠色款選擇。

據透露 Lenovo Legion Tab Gen 5 平板電腦將於5月起開賣，將提供 12+256、16+512 及 24+1TB 的 Wi-Fi 版本，售價由849 美元（約$6,640港元）起。