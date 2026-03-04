熱門搜尋:
伊朗局勢 海瑅灣I 回南天 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
科技
出版：2026-Mar-04 07:00
更新：2026-Mar-04 07:00

Lenovo Legion Tab Gen 5平板電腦傳5月開賣 香港有機會推出

分享：
Lenovo Legion Tab Gen 5平板電腦傳5月開賣 香港有機會推出

Lenovo Legion Tab Gen 5平板電腦傳5月開賣 香港有機會推出

adblk4

在西班牙 MWC2026 全球通訊大會上，Lenovo 展示並發佈細屏旗艦 Legion Tab Gen 5 平板電腦，其配備 8.8 吋 3K LCD 螢幕、Snapdragon 8 Elite Gen 5 晶片，在黑白雙色外新增搶眼螢光綠色款選擇。

據透露 Lenovo Legion Tab Gen 5 平板電腦將於5月起開賣，將提供 12+256、16+512 及 24+1TB 的 Wi-Fi 版本，售價由849 美元（約$6,640港元）起。

Lenovo Legion Tab Gen 5平板電腦配備 8.8 吋 3K LCD 螢幕、Snapdragon 8 Elite Gen 5 晶片 Lenovo Legion Tab Gen 5平板電腦配備9,000mAh 電池支援 68W 快充，保留招牌雙 Type-C 埠，機重 360g 便攜性不錯

Legion Tab Gen 5傳聞規格

規格上 Legion Tab Gen 5 配備 S8E Gen5 晶片、LPDDR5T RAM 配 UFS 4.1 Pro 儲存；電量部份其將內置 9,000mAh 電池支援 68W 快充，保留招牌雙 Type-C 埠，機重 360g 便攜性不錯。

Legion Tab Gen 5 續用 8.8 吋 3,040 x 1,904 像素 TCL 製 LCD 面板、 165Hz 更新率、600nits 亮度、480Hz 多點觸控及 2,640Hz 瞬時採樣率，遊戲表現強勁。

Mobile Magazine 短評：按慣例 Legion Tab Gen 5 頗大機會跟前代一樣在香港推出，不過其國行版機型 Y700 拯救者 5 代將搶先在今月面世，用家可先行關注。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務