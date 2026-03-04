謝霆鋒助陣！HONOR Magic V6下周登場 兩個版本規格有別

HONOR 在早前的 MWC 2026 大會上正式讓新一代摺疊旗艦 Magic V6 亮相，雖然當時官方對具體規格有所保留，但隨著內地發布會定檔於3月10日在深圳舉行，更多重磅細節亦正式曝光。最令市場驚喜的是，內地版 Magic V6 在續航力上將比全球版更進一步。

內地版搭載 7,150mAh 電量再升級

據 HONOR 官方在微博發放的預熱資料，內地版 Magic V6 將提供兩種電池容量版本，其中高配版本將搭載高達 7,150mAh 的超大容量電池。相比全球版配置的 6,660mAh 電量，內地版的續航表現無疑更加強悍。這項數據不僅打破了 HONOR 自家的紀錄，更令 Magic V6 穩坐目前市場上電池容量最大的摺疊屏手機寶座。