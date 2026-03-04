熱門搜尋:
伊朗局勢 海瑅灣 回南天 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
科技
出版：2026-Mar-04 12:30
更新：2026-Mar-04 12:30

謝霆鋒助陣！HONOR Magic V6下周登場 兩個版本規格有別

分享：
謝霆鋒助陣！HONOR Magic V6下周登場

謝霆鋒助陣！HONOR Magic V6下周登場

adblk4

HONOR 在早前的 MWC 2026 大會上正式讓新一代摺疊旗艦 Magic V6 亮相，雖然當時官方對具體規格有所保留，但隨著內地發布會定檔於3月10日在深圳舉行，更多重磅細節亦正式曝光。最令市場驚喜的是，內地版 Magic V6 在續航力上將比全球版更進一步。

內地版搭載 7,150mAh 電量再升級

據 HONOR 官方在微博發放的預熱資料，內地版 Magic V6 將提供兩種電池容量版本，其中高配版本將搭載高達 7,150mAh 的超大容量電池。相比全球版配置的 6,660mAh 電量，內地版的續航表現無疑更加強悍。這項數據不僅打破了 HONOR 自家的紀錄，更令 Magic V6 穩坐目前市場上電池容量最大的摺疊屏手機寶座。

adblk5
HONOR 邀得謝霆鋒擔任「榮譽未來科技體驗官」為MAGIC V6造勢 HONOR Magic V6顏色設旭日金 HONOR Magic V6顏色設絨黑色 HONOR Magic V6顏色設赤兔紅 HONOR Magic V6顏色設雪域白

除了電力提升，機身耐用度亦是內地版的一大賣點。官方特別強調了新機的屏幕強度，透露 Magic V6 內屏採用了先進的 UTG 玻璃技術，並配合特製的機身外蓋面板，大幅提升了抗刮與防摔性能。

HONOR 更邀得謝霆鋒擔任「榮譽未來科技體驗官」為新機造勢，目前已知 Magic V6 在內地市場將比海外版本擁有更進取的高規格配置，至於除了電池容量外，內地版在處理器調優、通訊技術或影像系統上還會帶來哪些專屬驚喜，則有待3月10日正式揭曉。

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務