Apple推出M5 Pro＋M5 Max MacBook Pro　世一強勁晶片售價$17999起

Apple的M5 Pro與M5 Max晶片有最強CPU核心、新一代GPU和更高統一記憶體頻寬，提高速度與效率。

Apple第二彈發布號稱為世上最先進專業級手提電腦晶片M5 Pro與M5 Max，並注入全新MacBook Pro當中。晶片採用Apple全新設計Fusion Architecture，配備強大CPU、可擴展GPU、媒體引擎、統一記憶體控制器、神經網絡引擎及Thunderbolt 5功能，為專業人士而設。

M5 Pro與M5 Max採用Apple全新設計Fusion Architecture，將兩顆晶粒與IP Blocks加入至同一單晶片系統。

世上最快超級核心

M5 Pro與M5 Max配備全新18核心CPU架構，當中包括6個最高效能、世上最快的「超級核心」，另有12個全新效能核心，將節能及多執行緒效能表現推向極致。CPU應對專業工作流程的效能表現顯著提升最多可達30%。

新一代GPU架構更升級至多達40核心，每一GPU核心均具有神經網絡加速器，以及更高統一記憶體頻寬，其AI運算GPU峰值效能，相較上一代最高可逾4倍，GPU大幅提升圖像運算能力相比M4 Pro與M4 Max提升最高可達35%。

M5 Pro與M5 Max帶來Apple設計Fusion Architecture，能將兩顆第三代3納米晶粒結合，並加入至同一單晶片系統(SoC) ，帶來高頻寬與低延遲表現。此兩顆晶粒配備全新強大CPU、可擴展GPU、媒體引擎、統一記憶體控制器、神經網絡引擎及Thunderbolt 5功能。