Apple推出M5 Pro＋M5 Max MacBook Pro　世一強勁晶片售價$17999起

Apple第二彈發布號稱為世上最先進專業級手提電腦晶片M5 Pro與M5 Max，並注入全新MacBook Pro當中。晶片採用Apple全新設計Fusion Architecture，配備強大CPU、可擴展GPU、媒體引擎、統一記憶體控制器、神經網絡引擎及Thunderbolt 5功能，為專業人士而設。
世上最快超級核心
M5 Pro與M5 Max配備全新18核心CPU架構，當中包括6個最高效能、世上最快的「超級核心」，另有12個全新效能核心，將節能及多執行緒效能表現推向極致。CPU應對專業工作流程的效能表現顯著提升最多可達30%。
新一代GPU架構更升級至多達40核心，每一GPU核心均具有神經網絡加速器，以及更高統一記憶體頻寬，其AI運算GPU峰值效能，相較上一代最高可逾4倍，GPU大幅提升圖像運算能力相比M4 Pro與M4 Max提升最高可達35%。
M5 Pro與M5 Max帶來Apple設計Fusion Architecture，能將兩顆第三代3納米晶粒結合，並加入至同一單晶片系統(SoC) ，帶來高頻寬與低延遲表現。此兩顆晶粒配備全新強大CPU、可擴展GPU、媒體引擎、統一記憶體控制器、神經網絡引擎及Thunderbolt 5功能。
專為應對繁複工作
一般普通用家未必用得著，M5 Pro是專為數據建模人員、後期製作音響設計師和STEM學生等專業用户需要而設計，需要強大運算效能與圖像效能，以及充足統一記憶體，以應對複雜項目與工作流程。
M5 Max更是專為3D動畫師、app開發人員和AI研究人員等專業用户設計，相關用戶的工作需要運行最大GPU峰值效能及及最高統一記憶體頻寬。核心數量為M5 Pro兩倍，配備18核心CPU與高達40核心GPU。與上代相比，全新CPU架構可提升多執行緒效能表現最高可達15%，M5 Max AI 運算GPU峰值效能提升最高逾4倍；圖像效能表現相較上代最高可達20%。
M5 Pro與M5 Max技術一覽
M5 Pro與M5 Max晶片上整合一系列先進技術，包括：
－16核心神經網絡引擎速度更快，記憶體頻寬更高，內置AI功能與Apple Intelligence加速運行。
－Apple最新媒體引擎支援硬件加速H.264和HEVC、AV1解碼及ProRes編碼與解碼引擎。
－支援Memory Integrity Enforcement，此為業界首創、全天候開啟的記憶體安全保護機制。
－每一Thunderbolt 5連接埠均由晶片上直接設計的專屬控制器支援。
售價及發售日
配備M5 Pro與M5 Max的全新MacBook Pro，3月4日起接受預訂，3月11日起發售。售價如下：
14吋M5 Pro $17999起
14吋M5 Max $27999起
16吋M5 Pro $21999起
16吋M5 Max $30999起