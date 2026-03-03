Apple M5 MacBook Air登場　唔止升級晶片仲有這幾項！

除了MacBook Pro，Apple全新MacBook Air都升級M5晶片，於更輕身的手提電腦加入更強晶片。M5配備更快速CPU及新一代GPU，每一GPU核心皆內置神經網絡加速器，工作流程更順暢之外，複雜AI任務都可完成。

M5效能表現更快

配備M5的MacBook Air帶來10核心CPU、10核心GPU和內置於每一核心的強大神經網絡加速器，AI效能表現比M4 MacBook Air最快可達4倍，利用不同app和系統上運用Apple Intelligence，或是運行大型語言模型都更快。具備更強勁著色核心和第三代光線追蹤引擎，應對遊戲與3D彩現等任務時表現更出色。M5亦提供更快153GB/s統一記憶體頻寬，較上代提升近28%，同一時間應付不同工作時更流暢，開app時亦更快捷。

MacBook Air現標準配備512GB起始儲存空間，是上一代的兩倍，更首次提供最高4TB選項，同時帶來更快速SSD技術，相較上一代最快可達2倍讀寫效能表現；Apple的N1無線晶片支援Wi-Fi 7和藍牙6。