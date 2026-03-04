Galaxy S27 Ultra 鏡頭規格｜傳配全新2億像素大底感應器及LOFIC

據知名科技博主數碼閒聊站的爆料，Samsung正在開發的這款 2 億像素感應器擁有接近 1 吋的 1/1.12 吋大底面積。這意味著其進光量與細節還原能力將比現有型號大幅提升。值得關注的是，該感應器預計會加入 LOFIC（橫向溢出積分電容器）技術。這項技術能有效解決手機拍攝高反差場景時容易出現的過曝問題，讓照片具備更高的動態範圍與光影層次，使手機影像表現更貼近專業相機。

隨著 Galaxy S26 系列正式登場，焦點已落在下代旗艦身上。近日供應鏈傳出最新消息，Samsung正研發一款代號為「HPA」的頂級 ISOCELL 影像感應器，預計這款規格強悍的新型元件將成為 2027 年旗艦機皇 Galaxy S27 Ultra 的賣點。

針對這項傳聞，另一位資深分析師 Ice Universe 則抱持稍微不同的見解。他指出 Galaxy S27 Ultra 最終可能採用 HPA 感應器的優化版本，並將其命名為 HP6。雖然 HP6 的底面積可能微調至 1/1.3 吋，但在內部構造與處理算法上會進行深度優化，使其在保持手機輕薄度的同時，仍能發揮出媲美大底感應器的影像實力。

若 Galaxy S27 Ultra 確實換上這款全新開發的 2 億像素感應器，將標誌著 Samsung在手機影像硬體上睽違四年的重大突破。