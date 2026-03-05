Apple上海發布會直擊！史上最平手提電腦MacBook Neo　售價五千有找即睇重點

Apple本星期每日發布新產品，在Apple Experience體驗活動中壓軸登場的有全新手提電腦MacBook Neo，4色鮮艷外觀有驚喜，仲以超值價$4799起發售，仲平過iPad就可體驗到MacBook，絕對是文書處理及學生恩物。

MacBook Neo採用鋁金屬機身製作，並以柔和圓角設計，作為入門級手提電腦，MacBook Neo不算輕巧，重量1.23kg、厚度約1.27mm。色彩外觀包括胭脂色（粉紅）、靛藍色、銀色與清新橘黃色（檸檬黃），Apple稱為迄今為止最色彩繽紛的MacBook。只有13吋一個尺寸，Liquid Retina顯示器具備2408 x 1506解像度、500尼特亮度，可支援10億種顏色，更配備防反光塗層。

內置A18 Pro晶片

配備與iPhone 16 Pr相同的A18 Pro晶片，日常工作如瀏覽網頁、串流內容以至執相等，就算利用Apple Intelligence或以不同app運用AI功能都應付到。與配備最新Intel Core Ultra 5晶片的PC相比，MacBook Neo速度最快可達 50%；運行裝置端內置AI工作，如套用進階效果至相片，MacBook Neo速度亦最快可達3倍。

使用跟一般MacBook無異，同樣有支援簡易手勢、具大型多點觸控表面的精妙觸控板及經典精妙鍵盤，色調更襯回機身顏色。電池使用時間為16小時，亦有隱藏式的1080p FaceTime HD相機、雙咪高峰、支援「空間音訊」的側射式雙揚聲器。