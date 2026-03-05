OPPO Find X9 Ultra將推出國際版　攝影機皇傳5月抵港

對於追求頂級攝影體驗的手機玩家來講，OPPO的Find X系列一直都是指標性的存在，可惜過去的Ultra型號往往僅限於國內市場。不過這項傳統即將被打破，OPPO官方今日正式向全球市場消息，確認旗艦力作Find X9 Ultra將於今年稍後時候在國際市場登場。

目前的Find X9系列已經包含了標準版與Pro版兩款型號，而早前官方亦曾預告搭載 Dimensity 9500s處理器的Find X9s準備在印度發表。隨着Ultra國際版的消息釋出，整個系列的布局顯得更加完整。

影像大師Hasselblad協力

OPPO表示，Find X9 Ultra的全球首發展現了其長期經營海外用戶的承諾，並將最尖端的科技帶給世界各地的攝錄愛好者。