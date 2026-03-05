OPPO Find X9 Ultra將推出國際版　攝影機皇傳5月抵港

對於追求頂級攝影體驗的手機玩家來講，OPPO的Find X系列一直都是指標性的存在，可惜過去的Ultra型號往往僅限於國內市場。不過這項傳統即將被打破，OPPO官方今日正式向全球市場消息，確認旗艦力作Find X9 Ultra將於今年稍後時候在國際市場登場。
目前的Find X9系列已經包含了標準版與Pro版兩款型號，而早前官方亦曾預告搭載 Dimensity 9500s處理器的Find X9s準備在印度發表。隨着Ultra國際版的消息釋出，整個系列的布局顯得更加完整。
影像大師Hasselblad協力
OPPO表示，Find X9 Ultra的全球首發展現了其長期經營海外用戶的承諾，並將最尖端的科技帶給世界各地的攝錄愛好者。
這款新機的核心賣點依然圍繞在極致的影像系統上。據廠方公布的資訊，Find X9 Ultra的相機模組是與影像大師Hasselblad深度共同研發，內部更宣稱該機整合了OPPO有史以來最先進的影像技術。
「您的下一部相機」
為了突顯其定位，官方更賦予其「您的下一部相機」之稱號，旨在將專業級的攝影表現濃縮於輕巧的手機機身之中。
雖然目前關於硬件細項與具體上市時程尚未完全揭曉，不過筆者收到風，該機好大機會於5月左右登陸香港。
文章獲Mobile Magazine授權轉載