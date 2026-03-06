Samsung Galaxy A57及 A37規格升級 價格或同步上調

隨著 Samsung 年度中階手機的更新周期接近，市場上流傳出更多關於 Galaxy A57 與 Galaxy A37 的具體消息。近日歐洲零售商網站提前揭示了這兩款手機的預計售價、機身配色以及關鍵規格，顯示新機雖然在性能與螢幕配置上有感提升，但價格定位也比前代產品更高。

Galaxy A57 料內置三鏡頭相機及大電

據最新的流出資料，Galaxy A57 將採用更為精緻的外觀設計，目前效果圖展示了炭黑、冰藍、丁香紫以及海軍藍四種色系，傳聞還會有一款灰色版本供消費者選擇。在規格方面，Galaxy A57 預計搭載 6.6 吋 AMOLED 螢幕，核心零件將由 Exynos 1680 晶片組驅動，並延續傳統配置三鏡頭相機模組及 5,000mAh 大容量電池。售價部分，這款手機在歐洲市場的起步價據稱達539歐元（約 8GB/128GB 版本），而 8GB/256GB 的高配版則可能定在609歐元（約5,528港元）。