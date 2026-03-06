vivo X300 FE 俄羅斯官網低調上架 首發藍牙 6.0 搭配 6,500mAh 超大電池

vivo 的 X 系列旗艦手機近日迎來了全新成員，型號為 X300 FE 的新機已正式在俄羅斯官方網站上架。雖然官方並未具體解釋 FE 究竟代表「Fan Edition」還是「Fashion Edition」，但這款手機的定位非常明確，是以輕巧體型承載高效能的小尺寸旗艦。從整體規格觀察，X300 FE 實際上是內地版 vivo S50 Pro mini 的國際更名版本，但在細節配置上更進一步。

vivo X300 FE規格

vivo X300 FE 捨棄了原版的藍牙 5.4，率先導入最新的藍牙 6.0 規格，這也是目前極少數支援此標準的行動裝置。核心規格方面，X300 FE 搭載了高通 Snapdragon 8 Gen 5（非 Elite 版）處理器，配合 12GB LPDDR5X Ultra RAM 以及最高 512GB 的 UFS 4.1 快閃記憶體，確保了系統運行的流暢度與多工處理能力。