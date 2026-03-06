vivo X300 FE 俄羅斯官網低調上架 首發藍牙 6.0 搭配 6,500mAh 超大電池

vivo 的 X 系列旗艦手機近日迎來了全新成員，型號為 X300 FE 的新機已正式在俄羅斯官方網站上架。雖然官方並未具體解釋 FE 究竟代表「Fan Edition」還是「Fashion Edition」，但這款手機的定位非常明確，是以輕巧體型承載高效能的小尺寸旗艦。從整體規格觀察，X300 FE 實際上是內地版 vivo S50 Pro mini 的國際更名版本，但在細節配置上更進一步。
vivo X300 FE規格
vivo X300 FE 捨棄了原版的藍牙 5.4，率先導入最新的藍牙 6.0 規格，這也是目前極少數支援此標準的行動裝置。核心規格方面，X300 FE 搭載了高通 Snapdragon 8 Gen 5（非 Elite 版）處理器，配合 12GB LPDDR5X Ultra RAM 以及最高 512GB 的 UFS 4.1 快閃記憶體，確保了系統運行的流暢度與多工處理能力。
螢幕視覺體驗同樣屬於頂尖水準，該機配備 6.31 吋的 LTPO AMOLED 面板，支援 FHD+ 解析度與 1-120Hz 的自適應更新率。而在影像系統上，機背採用了標誌性的火山口設計，內建 5,000 萬像素 IMX921 主鏡頭、5,000 萬像素 IMX882 長焦鏡頭（支援 3 倍光學變焦）以及一個 8,000 萬像素的超廣角鏡頭。
續航與防護則是 X300 FE 的另一大亮點，即便機身尺寸精簡，它依然塞進了驚人的 6,500 mAh 矽碳負極大電池，並支援 90W 有線快充與 40W 無線充電，徹底解決了小手機續航不足的問題。此外，機身具備 IP68 與 IP69 的雙重頂級防水防塵認證。軟體部分則直接搭載基於 Android 16 的 OriginOS 6，並承諾提供長達 5 年的系統更新與 7 年的安全補丁。
目前 vivo X300 FE 提供月光白、酷炫紫及石墨黑三種配色，當地零售商給出的 12/256GB 版本起售價約為 60,124 盧布（約6,037港元）。這款「小鋼砲」會否與前代 X200 FE 登陸香港市場? 相信好快就會有答案!
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載