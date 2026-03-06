Apple發布會直擊 平價新品MacBook Neo、iPhone 17e最吸睛

Apple在一星期內發布了多款入門到專業級產品，包括MacBook Neo、iPhone 17e；換上新晶片的iPad Air、MacBook Air、MacBook Pro以及兩款Studio Display。今次重點介紹兩款貼近日常用家的史上最平MacBook Neo及超值升級iPhone 17e，低門檻就可享受Apple生態。

採用A18 Pro，比最新Intel Core Ultra 5的PC日常工作速度最快可達50%，裝置端內置AI工作最快可達3倍。續航力為16小時，另配備1080p FaceTime HD相機、雙咪高峰、支援空間音訊的側射式雙揚聲器。設經典精妙鍵盤與多點觸控板，但只有512GB配備Touch ID，$4,799起即可提供夠快、夠耐用、夠全面的入門MacBook。

MacBook Neo作為Apple史上最親民MacBook，提供胭脂色、靛藍色、銀色與清新橘黃色4種Apple少有的鮮艷配色，鋁金屬機身重量1.23kg，走輕便耐用、個性化路線。13吋Liquid Retina顯示器達2408×1506解像度、500nits亮度，支援10億色顯示，並具防反光塗層，視覺看起來清晰亮麗。

iPhone 17e新色上場

另一款抵買產品為iPhone 17e，主打價格超值及性能，起始儲存容量加至256GB，卻維持iPhone 16e原價$5,099起。由最新一代A19驅動，並加入Apple設計的C1X數據機系統，較上代最快可達兩倍。

螢幕保留6.1吋超級Retina XDR，峰值HDR亮度最高達1200nits；機面升級陶瓷晶體護面更抗刮兼減少眩光。沿用單鏡頭4800萬像素融合相機，具光學級2倍長焦，支援新一代人像與4K杜比視界影片。iPhone 17e更引用全新粉紅色，霧面機背實物很有質感，如轉會、升級都值得考慮。

其他為專業用家而設的有27吋5K的Studio Display XDR顯示器、換上M5 Pro及M5 Max晶片的MacBook Pro、升級M5晶片的MacBook Air，連iPad Air亦配備M4晶片、加大容量及連接功能，整體效能更見強大。