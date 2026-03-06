Xiaomi Pad 8 Pro平板實試 旗艦配置$3999值得入手？

小米發布最新平板電腦Xiaomi Pad 8及Xiaomi Pad 8 Pro，規格最高階兼最輕薄，Pro版售價由$3,999起。記者實試這款旗艦平板，是否值這個價位？
機身僅5.8mm厚
記者實測Xiaomi Pad 8 Pro柔光螢幕版，第一印象就是極為輕巧，一體式金屬機身僅5.8mm厚、重量494g，比起普通版略重，但拿上手仍然不覺負擔。11.2吋3.2K高清護眼屏幕，霧面玻璃採用防反射塗層技術，相較上一代抗眩光閃爍能力提升44%，即使在陽光下、打側看仍然毫不反光，不過就有一層如磨砂般的效果。800nits峰值亮度並支援144Hz更新率，玩第一人稱射擊遊戲及睇片都順暢不窒。
其他硬件及配置屬頂級，搭載Snapdragon 8 Elite流動平台，打3A大作《原神》、多工處理亦不變慢或發熱，具備9,200mAh超大容量電池兼支援67W極速充電。後置5,000萬像素鏡頭及前置3,200萬像素鏡頭，配4個支援杜比全景聲及Hi-Res Audio的喇叭，聲畫俱佳。
用法貼近PC
平板可配合懸浮鍵盤及Xiaomi焦點觸控筆Pro，使用體驗更似PC，鍵盤稍重但手感不錯，只嫌觸控版略細。觸控筆除了支援輕捏旋轉，更有雷射筆功能，實試距離超過兩米都能標記，進行會議或簡報時相當實用。
搭載Xiaomi HyperOS 3，Xiaomi HyperAI人工智能體驗有AI妙畫、寫作、計算機等功能，試用草圖生成需時1分鐘左右，未算很快但效果不錯。升級分屏功能支援直向5:5上下分割畫面，就算同時播片及文件工作都得，以及1:9比例應用程式布局，隨時轉App使用。工作台模式亦擴大Dock欄展示，保留多個應用程式數量，實測同時開啟多個應用仍然暢順。更可和Apple裝置無縫傳輸檔案，iPhone或MacBook用家更方便。
Xiaomi Pad 8 Pro 8GB+256GB售價$3,999、12GB+512GB售價$4,599、柔光螢幕版$4,799，3月22日前買機送專屬保護殼。如須高效工作的話值得投資，但如預算有限，晶片次一級的Xiaomi Pad 8都是不錯選擇。
查詢：3077 3620