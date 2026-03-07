熱門搜尋:
科技
出版：2026-Mar-07 10:00
更新：2026-Mar-07 10:00

Poco X8 Pro 系列規格首曝光 首發天璣 8500 與 9500s 處理器

Poco 近期在社交平台頻繁動作，為即將登場的 X 系列旗艦手機暖身。繼早前公開諷刺 Galaxy S26 系列的性價比後，官方終於揭開了效能核心的神秘面紗，正式確認新一代 X8 Pro 系列將搭載聯發科最新的高效能晶片，預料將在性能表現上挑戰同級距競爭對手。

據 Poco 在 X 平台上發布的最新訊息，即將推出的兩款主力型號將分別採用 MediaTek Dimensity 8500 以及 Dimensity 9500s 處理器。雖然官方貼文並未指名道姓，但業界普遍推測這兩款裝置即為 Poco X8 Pro 與 Poco X8 Pro Max。其中定位標準進階的 X8 Pro 預計選用天璣 8500，而具備更高階定位的 Pro Max 版本則會配備效能更強悍的天璣 9500s 系統單晶片。

Poco X8 Pro 系列與上月在國內發布的 Redmi Turbo 5 系列有著深厚淵源。市場消息指出，Poco X8 Pro 系列本質上是 Redmi 版本的國際更名款，但在硬體配置上做出了一些微調。與 Redmi 版本相比，Poco 系列為了追求不同的機身設計或規格平衡，傳聞在電池容量上會比原版稍微縮減，這對於追求極致輕薄或不同充電手感的用戶來說，可能是需要留意的地方。

隨著處理器規格正式定案，Poco X8 Pro 系列的性能定位已相當清晰。憑藉 MTK 新一代晶片的運算能力，這兩款手機將延續品牌一貫的「性能小鋼炮」定位，滿足手機遊戲愛好者與追求多工效率的使用者需求。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

