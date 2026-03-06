Apple發布會iPhone 17e上手速試　即睇手機3大亮點！（有片）

iPhone 17e在上海Apple發布會中正式亮相，這部中階版iPhone向來受歡迎，今代未有加價但都帶來不少升級，包括最新一代A19晶片、最新一代數據機系統C1X、配備MagSafe等等，更新增了全新配色，平平哋五千頭就可享有iPhone及用到iOS功能，學生、長者或作為副機都超值。
櫻花粉紅吸睛
iPhone 17e雖屬於中階手機，但拿上手質感相當好，7.8mm厚、170g輕巧方便，單手操作亦方便。鋁金屬外框設計，玻璃機背呈磨砂，機面更升級陶瓷晶體護面2，抗刮能力比強達3倍。6.1吋超級Retina XDR顯示器如始終是OLED，光亮清晰，不過仍然保留「M字額」瀏海設計，並未配備傳聞中的動態島，有點失望。
第一亮點是Apple全新推出的淺粉紅色，在燈光下顯得特別淡色，個人認為算討好，加上Apple的新壁紙有櫻花綻開的感覺，跟新出的胭脂色MacBook Neo更是絕配。如果鍾情低調，黑白色外觀都高貴簡約。
支援MagSafe無線充電
今代最大改良賣點可說是加入MagSafe，亦支援Qi 2可作15W無線充電，另外更可配上磁吸錢包、支架等配件，使用上更加靈活方便。影片播放時間為26小時，僅比iPhone Air少一小時，支援20W快速充電，充電30分鐘，可獲50%電量。當然不能與其他品牌相比，但都好過沒有。
配備A19晶片，6核心CPU包括2個高效核心及4個節能核心、4核心GPU配備神經網絡加速器、16核心神經網絡引擎，但比iPhone 17少一粒GPU，算是減血版本。
只有單鏡頭配置
跟iPhone Air一樣，單個4800萬像素融合主相機，有2倍光學變焦及10倍數碼變焦。實試基本影相效果不差，但沒有廣角、長焦及微距拍攝，取景靈活性難免減低，只適合對影相沒有太大要求的用家。
增容量不加價
第三亮點當然就是售價，iPhone 17e佛心不加價維持$5099，而且儲存容量比上代增加一倍至256GB。iPhone 16e 512GB去年更要$7599才有交易，今代為$6799。在SSD瘋狂加價的今天，這個價錢都有競爭力。