Apple發布會iPhone 17e上手速試　即睇手機3大亮點！（有片）

iPhone 17e在上海Apple發布會中正式亮相，這部中階版iPhone向來受歡迎，今代未有加價但都帶來不少升級，包括最新一代A19晶片、最新一代數據機系統C1X、配備MagSafe等等，更新增了全新配色，平平哋五千頭就可享有iPhone及用到iOS功能，學生、長者或作為副機都超值。

櫻花粉紅吸睛

iPhone 17e雖屬於中階手機，但拿上手質感相當好，7.8mm厚、170g輕巧方便，單手操作亦方便。鋁金屬外框設計，玻璃機背呈磨砂，機面更升級陶瓷晶體護面2，抗刮能力比強達3倍。6.1吋超級Retina XDR顯示器如始終是OLED，光亮清晰，不過仍然保留「M字額」瀏海設計，並未配備傳聞中的動態島，有點失望。

第一亮點是Apple全新推出的淺粉紅色，在燈光下顯得特別淡色，個人認為算討好，加上Apple的新壁紙有櫻花綻開的感覺，跟新出的胭脂色MacBook Neo更是絕配。如果鍾情低調，黑白色外觀都高貴簡約。