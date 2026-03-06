比亞迪發布第二代刀片電池及閃充技術　搭載Z9GT等10款車

比亞迪於3月5日晚上在深圳發布第二代刀片電池及閃充技術，董事長王傳福宣布，常溫下電量從10%充至70%僅需5分鐘，從10%充至97%僅需9分鐘，創下全球量產車型最快充電速度紀錄，距離第一代刀片電池問世已逾6年。

寒冷天氣實測 「9分鐘充飽」

王傳福現場說明，第二代刀片電池對電芯進行全方位改造升級，能量密度較第一代提升5%，並強調「閃充不影響電池安全，閃充不影響電池壽命」。在哈爾濱零下20攝氏度極寒環境及零下30攝氏度低溫艙的實測中，車輛經冷凍24小時後，電量從20%充至97%僅需12分鐘。王傳福將此概括為「常溫5分鐘充好、9分鐘充飽；低溫零下30度，只多3分鐘」。他另說明，充電至97%而非100%，是刻意預留3%電量，用於煞車動能回收以降低能耗。