比亞迪發布第二代刀片電池及閃充技術　搭載Z9GT等10款車

比亞迪於3月5日晚上在深圳發布第二代刀片電池及閃充技術，董事長王傳福宣布，常溫下電量從10%充至70%僅需5分鐘，從10%充至97%僅需9分鐘，創下全球量產車型最快充電速度紀錄，距離第一代刀片電池問世已逾6年。
寒冷天氣實測 「9分鐘充飽」
王傳福現場說明，第二代刀片電池對電芯進行全方位改造升級，能量密度較第一代提升5%，並強調「閃充不影響電池安全，閃充不影響電池壽命」。在哈爾濱零下20攝氏度極寒環境及零下30攝氏度低溫艙的實測中，車輛經冷凍24小時後，電量從20%充至97%僅需12分鐘。王傳福將此概括為「常溫5分鐘充好、9分鐘充飽；低溫零下30度，只多3分鐘」。他另說明，充電至97%而非100%，是刻意預留3%電量，用於煞車動能回收以降低能耗。
續航力方面，第二代刀片電池可使比亞迪旗下高端騰勢Z9GT及仰望U7等車型的續航里程突破1000公里，通過了安全測試，且超越內地最新國家標準。首批搭載車型共10款，包括仰望U8 2026款、仰望U8L鼎世版2026款、大唐、全新騰勢Z9GT、仰望U7 2026款、宋Ultra EV、方程豹鈦3閃充版、海豹07EV、方程豹鈦7 EV閃充版等，王傳福強調「今天發布的不是PPT技術，而是一發布即量產上車」。
在充電網路布局上，比亞迪宣布將於2026年底前在內地建成2萬座閃充站，其中包括2千座閃充高速站；截至3月5日，已建成4,239座閃充站。王傳福同步宣布，比亞迪閃充站將對外開放，並啟動「圓夢計劃」，承諾「一周內完成建站」。所有搭載第二代刀片電池閃充車的車主，自交車之日起享有1年免費閃充權益。
此次發布背景下，比亞迪正面臨內地銷售壓力。《路透社》報道指出，2026年1月及2月，比亞迪在內地銷量遭本土競爭對手吉利超越；購置稅豁免政策到期，亦使福士（大眾）等傳統車廠受惠，福士於1月重奪內地銷量冠軍。比亞迪早前推出的漢L與唐L SUV，截至今年1月累計銷量僅4.9萬輛，相較比亞迪同期376萬輛的總銷量，佔比甚小。
中國汽車工業協會數據顯示，2025年比亞迪全球銷量達460.2萬輛，同比增長7.7%，其中純電動車銷量突破225萬輛，同比增長28%，超越Tesla同期164萬輛的銷量，坐穩全球純電動車市場第一。
