Nothing Phone (4a) 及Phone (4a) Pro中階手機　透明風格仲有咩新玩法？

向來玩味十足的英國科技品牌Nothing，最新發布中階手機Phone (4a) 與 Phone (4a) Pro，沿用工業及科技風格，主打透明機身與 Glyph介面，繼續以獨特設計吸引另類消費者。今次除了黑白更加入鮮艷配色，包括藍及粉紅色，看來粉色機身今年會大熱。
Pro版增添金屬感
兩款手機外觀完全不同，很有新鮮感。Phone (4a) 延續品牌透明設計，上半部中央鏡頭、紅色錄影指示燈與全新Glyph Bar，下半部以透明玻璃展示內部結構；並強化金屬按鍵、相機模組與邊框，提供IP64防護，有黑色、白色、藍色與粉色4色可選。
Phone (4a) Pro採用金屬一體成型機身與更精緻的透明設計，機身厚度 7.95mm，為品牌最薄手機，配色包含銀色、黑色與金屬粉色。內建5300mm² VC均溫板散熱，具備IP65防塵防水。
Glyph介面新設計
Nothing最經典的Glyph介面亦完全不同，Phone (4a)改用Glyph Bar，由7個方形發光區構成、共 63顆mini-LED，亮度最高3500nits，可顯示通話、訊息、充電、計時器等進度提示，也可作為拍照錄影補光，及為聯絡人與通知自訂燈光序列。
Phone (4a) Pro則採用Phone (3)一樣的圓形Glyph Matrix，由137顆mini-LED組成，覆蓋面積提升57%，亮度提升至約3000 nits，同樣有Glyph Toys包括電池顯示、計時器、數位時鐘、日照路徑與Glyph鏡子等功能，亦有可顯示通知以及客製化燈光模式。
拍攝性能升級
相機方面，Phone (4a) Pro配置Sony LYT700c大尺寸OIS主鏡頭，並加入5000萬像素3.5倍OIS 潛望式長焦，最高支援140倍變焦，另有Sony超廣角與3200萬像素廣角自拍鏡頭；搭配 TrueLens Engine 4，支援Ultra XDR照片與4K Ultra XDR錄影。
Phone (4a) 則配備5000萬像素OIS主鏡頭、3.5倍OIS潛望式鏡頭，搭配Sony超廣角與3200萬像素廣角自拍鏡頭，同樣由TrueLens Engine 4驅動。AI計算攝影技術包括Google共同開發的Ultra XDR照片、動態照片可直接分享至Instagram，以及AI照片橡皮擦、專家預設與專業調整等功能。
香港售價待定
Phone (4a) 則為6.78吋AMOLED、1.5K解析度、440 PPI，HDR峰值亮度4500nits，支援120Hz自適應更新率、2500Hz觸控採樣率與2160 Hz PWM調光，採用Gorilla Glass 7i；晶片搭載Snapdragon 7s Gen 4。
Phone (4a) Pro配備6.83吋AMOLED、1.5K解析度、450 PPI、144 Hz更新率屏幕，HDR峰值亮度5000nits，有同樣觸控採樣率及PWM調光，亦使用Gorilla Glass 7i，晶片則採用高一級的Snapdragon 7 Gen 4。兩機均搭載5080mAh 電池，支援50W快充。支援Nothing Essential AI功能，首次加入雲端存取。
兩款手機率先在3月13日於英國發售，Phone (4a) 12+256GB售價£399、Phone (4a) Pro 12+256GB售價£549，香港未有發售詳情及售價，有興趣可密切留意稍後報道。