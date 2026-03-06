Nothing Phone (4a) 及Phone (4a) Pro中階手機　透明風格仲有咩新玩法？

向來玩味十足的英國科技品牌Nothing，最新發布中階手機Phone (4a) 與 Phone (4a) Pro，沿用工業及科技風格，主打透明機身與 Glyph介面，繼續以獨特設計吸引另類消費者。今次除了黑白更加入鮮艷配色，包括藍及粉紅色，看來粉色機身今年會大熱。

Phone (4a) Pro採用金屬一體成型機身與更精緻的透明設計，機身厚度 7.95mm，為品牌最薄手機，配色包含銀色、黑色與金屬粉色。內建5300mm² VC均溫板散熱，具備IP65防塵防水。

兩款手機外觀完全不同，很有新鮮感。Phone (4a) 延續品牌透明設計，上半部中央鏡頭、紅色錄影指示燈與全新Glyph Bar，下半部以透明玻璃展示內部結構；並強化金屬按鍵、相機模組與邊框，提供IP64防護，有黑色、白色、藍色與粉色4色可選。

Glyph介面新設計

Nothing最經典的Glyph介面亦完全不同，Phone (4a)改用Glyph Bar，由7個方形發光區構成、共 63顆mini-LED，亮度最高3500nits，可顯示通話、訊息、充電、計時器等進度提示，也可作為拍照錄影補光，及為聯絡人與通知自訂燈光序列。

Phone (4a) Pro則採用Phone (3)一樣的圓形Glyph Matrix，由137顆mini-LED組成，覆蓋面積提升57%，亮度提升至約3000 nits，同樣有Glyph Toys包括電池顯示、計時器、數位時鐘、日照路徑與Glyph鏡子等功能，亦有可顯示通知以及客製化燈光模式。