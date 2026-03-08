Nothing第二代Headphone (a)耳機新色突襲登場　超勁續航力可播幾多日？

Nothing首部耳機Headphone (1)黑馬跑出，平價版本Headphone (a)亦順勢登場，透明設計換上更鮮艷配色，包括今年大熱的粉紅色、黃色、白色和黑色4種選擇，最強賣點是單次充電即可連續聆聽長達5天，足足135小時，相當長氣！

進化美學設計

Headphone (a)延續了Nothing的標誌性設計語言，不過上一代的透明耳罩換上實色，新增的粉紅色與黃色款讓設計倍感玩味。310g的輕量化機身搭配透氣記憶海綿耳墊，並具備IP52防護等級。採用與Headphone (1) 相同的觸感功能，有齊滾輪、撥桿和按鈕實體操作，可調整音量、切換媒體及ANC模式等。

保留Channel Hop功能，按下「按鈕」無需透過手機即可瞬間跳轉至最喜愛的應用程式和功能。全新的相機快門模式更將按鈕變身為遠端快門，即可在配對的手機上免持拍照或開始錄影。