Nothing第二代Headphone (a)耳機新色突襲登場　超勁續航力可播幾多日？

Nothing首部耳機Headphone (1)黑馬跑出，平價版本Headphone (a)亦順勢登場，透明設計換上更鮮艷配色，包括今年大熱的粉紅色、黃色、白色和黑色4種選擇，最強賣點是單次充電即可連續聆聽長達5天，足足135小時，相當長氣！
進化美學設計
Headphone (a)延續了Nothing的標誌性設計語言，不過上一代的透明耳罩換上實色，新增的粉紅色與黃色款讓設計倍感玩味。310g的輕量化機身搭配透氣記憶海綿耳墊，並具備IP52防護等級。採用與Headphone (1) 相同的觸感功能，有齊滾輪、撥桿和按鈕實體操作，可調整音量、切換媒體及ANC模式等。
保留Channel Hop功能，按下「按鈕」無需透過手機即可瞬間跳轉至最喜愛的應用程式和功能。全新的相機快門模式更將按鈕變身為遠端快門，即可在配對的手機上免持拍照或開始錄影。
高解析音質
Headphone (a)雖然不似上代有KEF調音，但亦支援Hi-Res Audio Wireless及LDAC編碼，內置40mm鍍鈦驅動單體，可播放出無失真的聲色。配備自適應主動降噪功能，提供3種預設模式以減少周圍噪音，混合式ANC模式透過雙前饋與反饋麥克風實現，配合AI技術，根據環境和耳機的貼合度即時調整降噪效果，3咪高峰AI演算法可保持清晰通話品質。
同級最佳續航力
Headphone (a) 在關閉主動降噪的情況下，單次充電可提供長達5天約135小時的聆聽時間，開啟最強主動降噪後亦有高達75小時的續航力，另只需快速充電5分鐘，即可提供5小時的播放時間。Headphone (a)將提供黑色、白色、粉紅色和黃色，售價為£149，香港售價及推出日期則有待公布。