熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
科技
出版：2026-Mar-09 12:27
更新：2026-Mar-09 12:27

OPPO Find N6 規格及官方效果圖流出 8.12 吋無感摺痕主屏

分享：
OPPO Find N6 規格及官方效果圖流出 8.12 吋無感摺痕主屏

OPPO Find N6 規格及官方效果圖流出 8.12 吋無感摺痕主屏

adblk4

盛傳3月稍後時份發表的 OPPO Find N6 旗艦大摺，早前有疑似官方效果圖、宣傳文件跟詳細規格資訊在網絡流傳。據透露裝置將配備 200MP Hasselblad 三鏡、跟 8.12 吋無感摺痕主屏，針對性加強攝影及螢幕摺痕現象抑減表現。

疑似 OPPO Find N6 官方效果圖由爆料達人 @evleaks 展示，其提供原鈦、深黑及全新金橙色選擇，保留圓形鏡頭組設計，中央部份刻上 H 字哈蘇標誌。

另外 @TECHINFOSOCIALS 就展示了疑似 Find N6 宣傳文件，其中國行版似乎用上「無感摺痕、久用平整」作為宣傳語句，主打大減改善摺痕現象螢幕體驗。

adblk5
疑似 OPPO Find N6 官方效果圖流出，提供原鈦、深黑及全新金橙色選擇 疑似 OPPO Find N6 官方效果圖流出，提供原鈦、深黑及全新金橙色選擇 疑似 OPPO Find N6 官方效果圖流出，提供原鈦、深黑及全新金橙色選擇 OPPO Find N6保留圓形鏡頭組設計，中央部份刻上 H 字哈蘇標誌。 OPPO Find N6規格傳聞，運算部份裝置提供 2+5 核 S8E Gen5 晶片，主打哈蘇鏡頭則由 HP5 200MP 主鏡、跟同採 JN5 的 50MP 廣角、50MP 潛望長焦組成，並具丹霞色彩還原鏡頭。

傳Find N6重量為225g

流出疑似 Find N6 簡報相片則顯示，裝置具 8.93mm 閉合、4.21mm 開展後厚度，機重 225g 續款輕巧路線，內置 6,000mAh 電池及 80W 有線、50W 無線充電。

國行 Find N6 將提供 12+256、16+512 跟 16+1TB 衛星版，顯示由三星 E7 面板 8.12 吋主屏、跟 BOE Q10 6.62 吋外屏，均支援 FHD+ 120Hz LTPO。

運算部份裝置提供 2+5 核 S8E Gen5 晶片，主打哈蘇鏡頭則由 HP5 200MP 主鏡、跟同採 JN5 的 50MP 廣角、50MP 潛望長焦組成，並具丹霞色彩還原鏡頭。

Mobile Magazine 短評：Find N6 維持輕薄機設計、加強電池跟拍攝規格、並引入主新摺痕抑減技術，雖仍配減核版 S8E Gen5 晶片，但整體表現仍備受期待。

adblk6

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務