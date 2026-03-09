OPPO Find N6 規格及官方效果圖流出 8.12 吋無感摺痕主屏

盛傳3月稍後時份發表的 OPPO Find N6 旗艦大摺，早前有疑似官方效果圖、宣傳文件跟詳細規格資訊在網絡流傳。據透露裝置將配備 200MP Hasselblad 三鏡、跟 8.12 吋無感摺痕主屏，針對性加強攝影及螢幕摺痕現象抑減表現。

疑似 OPPO Find N6 官方效果圖由爆料達人 @evleaks 展示，其提供原鈦、深黑及全新金橙色選擇，保留圓形鏡頭組設計，中央部份刻上 H 字哈蘇標誌。

另外 @TECHINFOSOCIALS 就展示了疑似 Find N6 宣傳文件，其中國行版似乎用上「無感摺痕、久用平整」作為宣傳語句，主打大減改善摺痕現象螢幕體驗。