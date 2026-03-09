OPPO Find N6 規格及官方效果圖流出 8.12 吋無感摺痕主屏

盛傳3月稍後時份發表的 OPPO Find N6 旗艦大摺，早前有疑似官方效果圖、宣傳文件跟詳細規格資訊在網絡流傳。據透露裝置將配備 200MP Hasselblad 三鏡、跟 8.12 吋無感摺痕主屏，針對性加強攝影及螢幕摺痕現象抑減表現。
疑似 OPPO Find N6 官方效果圖由爆料達人 @evleaks 展示，其提供原鈦、深黑及全新金橙色選擇，保留圓形鏡頭組設計，中央部份刻上 H 字哈蘇標誌。
另外 @TECHINFOSOCIALS 就展示了疑似 Find N6 宣傳文件，其中國行版似乎用上「無感摺痕、久用平整」作為宣傳語句，主打大減改善摺痕現象螢幕體驗。
傳Find N6重量為225g
流出疑似 Find N6 簡報相片則顯示，裝置具 8.93mm 閉合、4.21mm 開展後厚度，機重 225g 續款輕巧路線，內置 6,000mAh 電池及 80W 有線、50W 無線充電。
國行 Find N6 將提供 12+256、16+512 跟 16+1TB 衛星版，顯示由三星 E7 面板 8.12 吋主屏、跟 BOE Q10 6.62 吋外屏，均支援 FHD+ 120Hz LTPO。
運算部份裝置提供 2+5 核 S8E Gen5 晶片，主打哈蘇鏡頭則由 HP5 200MP 主鏡、跟同採 JN5 的 50MP 廣角、50MP 潛望長焦組成，並具丹霞色彩還原鏡頭。
Mobile Magazine 短評：Find N6 維持輕薄機設計、加強電池跟拍攝規格、並引入主新摺痕抑減技術，雖仍配減核版 S8E Gen5 晶片，但整體表現仍備受期待。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載