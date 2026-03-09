HONOR Magic V6 相機升級 搭載Magic 8 Pro 同級防震技術

正當大家以為 HONOR Magic V6 的相機只是例行公事升級時，官方終於揭開了神秘面紗。雖然像素數字看似不變，但隱藏在其背後的技術革新，足以讓這部摺疊旗艦的拍攝體驗迎來巨大飛躍。
日前，HONOR 在 MWC 2026 大會上預告了 Magic V6 將會配備一枚 6400 萬像素的長焦鏡頭。單看規格，不少人或許會認為它沿用上代方案，驚喜欠奉。然而，品牌最新在國內社交平台 Weibo 上釋出的預熱資訊證實，一切遠比想像中豐富。
Magic V6 的最大亮點，在於它配備了與自家頂級攝影旗艦 Magic 8 Pro 看齊的 CIPA 6.5 級圖像穩定技術。這項規格對於經常使用高倍率變焦拍攝的用家來說，可謂至關重要。
CIPA 6.5有效解決手震問題
CIPA（Camera and Imaging Products Association）是相機與影像產品的國際標準。達到 6.5 級防震能力，意味著相機能夠極有效地補償拍攝時的手部抖動。無論是在高倍變焦下捕捉遠景，還是在光線不足的環境下嘗試較慢的快門拍攝，系統都能確保影像清晰銳利，告別因微小晃動而導致的模糊照片。
這項技術以往僅見於如 HONOR Magic 8 Pro、Magic 8 RSR 及 Vivo X300 Ultra 等頂尖拍攝手機之上。HONOR 今次將其下放至 Magic V6 這款摺疊屏幕手機，可說是同類產品中的一大突破。
對比前代 Magic V5 僅配備基本變焦功能的長焦鏡頭，Magic V6 在獲得 CIPA 6.5 防震技術加持後，功能得以大大擴展。官方暗示，得益於這套先進的硬體與軟體組合，用家不僅能拍攝穩定的遠距離影像，甚至能解鎖媲美專業級別的微距攝影功能，在夜間亦能捕捉到更多細節，讓摺疊機的攝影可能性變得更廣。
目前，HONOR 官方仍未透露 Magic V6 主相機的具體規格。既然品牌選擇率先披露長焦鏡頭的重大升級，隨著發布日期臨近，相信更多有關這部摺疊旗艦的相機細節將會陸續曝光。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載