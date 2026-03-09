HONOR Magic V6 相機升級 搭載Magic 8 Pro 同級防震技術

正當大家以為 HONOR Magic V6 的相機只是例行公事升級時，官方終於揭開了神秘面紗。雖然像素數字看似不變，但隱藏在其背後的技術革新，足以讓這部摺疊旗艦的拍攝體驗迎來巨大飛躍。

日前，HONOR 在 MWC 2026 大會上預告了 Magic V6 將會配備一枚 6400 萬像素的長焦鏡頭。單看規格，不少人或許會認為它沿用上代方案，驚喜欠奉。然而，品牌最新在國內社交平台 Weibo 上釋出的預熱資訊證實，一切遠比想像中豐富。

Magic V6 的最大亮點，在於它配備了與自家頂級攝影旗艦 Magic 8 Pro 看齊的 CIPA 6.5 級圖像穩定技術。這項規格對於經常使用高倍率變焦拍攝的用家來說，可謂至關重要。