平板電腦｜Redmi Pad 2疑出細屏版本 9.7吋新機現身IMEI數據庫

小米旗下的 Redmi 品牌去年6月推出了配備11吋螢幕的 Redmi Pad 2，憑藉均衡的規格受到市場關注。而據最新的行業消息顯示，Redmi 似乎正準備為該系列增添一名身形更輕巧的新成員，一款採用 9.7 吋螢幕的全新版本已正式浮現。 這款傳聞中的 Redmi Pad 2 9.7 吋版本，目前已現身於 GSMA 的 IMEI 數據庫中。紀錄顯示新機共有三個型號，分別為 2604ERP4DG、2604ERP4DC 及 2604ERP4DI。從型號末端的字母推斷，這款平板將會分別在中國、印度以及全球其他市場同步登場，顯示出廠方對這款細尺寸平板採取全球化的銷售策略。

細屏版Redmi Pad 2新機最直觀的改變在於螢幕尺寸由原先的 11 吋縮減至 9.7 吋。雖然目前尚未有具體的機身尺寸數據，但縮小後的螢幕無疑讓設備更加輕便，更適合長時間單手持握閱讀或在通勤時使用。對於追求極致便攜、不希望平板電腦佔用太多空間的用家來講，這款 9.7 吋版本提供了更靈活的選擇。 電量成優勢 雖然目前數據庫僅揭露了名稱與型號，但外界預計新機在核心配置上會參考 11 吋版本的設計。作為參考，現有的 Redmi Pad 2 搭載了 MediaTek Helio G100 Ultra 處理器，並提供最高 8GB RAM 與 256GB 儲存空間。更值得關注的是其高達 9,000 mAh 的大容量電池，若 9.7 吋版本能維持相近的電池容量，配合尺寸較小的螢幕，其續航表現預料會相當出眾。

目前市場上 10 吋以下的高性價比平板選擇不算太多，Redmi 這次推出 9.7 吋版本顯然是為了填補細屏平板的市場空缺。隨著 IMEI 資訊的曝光，相信這款新機距離正式發布日期已不遠。 文章獲 Mobile Magazine 授權於 am730科技 轉載