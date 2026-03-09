熱門搜尋:
科技
出版：2026-Mar-09 15:00
更新：2026-Mar-09 15:00

Apple MacBook Neo 2傳2027年登場　分析師料配備這重大功能？

Apple MacBook Neo 2傳於2027年亮相，其升級觸控螢幕。

Apple才剛發布首款入門級筆電MacBook Neo，$4799超低定價及8GB RAM配置成熱話，時隔一周已經出現有關下一代的傳聞！分析師郭明錤預計，Apple第二代MacBook Neo將於2027年推出，並可能配備觸控螢幕。此舉標誌著Apple在入門級筆電市場的策略轉變，並可能擴大Mac產品線的觸控功能應用。

MacBook Neo現在配備的是13吋Liquid Retina螢幕。

新增觸控螢幕

MacBook Neo香港定價$4799起，教育優惠價更低至$3999，與平價Windows手提電腦及 Chromebook等競爭，擴展Mac產品線至更親民價位。配備13吋Liquid Retina顯示器、8GB記憶體及長達16小時電池續航力。

據郭明錤最新分析，預計2027年推出的第二代MacBook Neo有望加入觸控螢幕功能，Apple或將採用on-cell觸控技術，將觸控感應器直接整合至顯示面板，以降低厚度，同時亦可能搭載更快的 A19 Pro晶片。Apple首款觸控式Mac 預計將在今年稍後以配備OLED顯示器的高階MacBook Pro形式推出。

MacBook Neo共有4款配色，包括全新黃色機身。 MacBook Neo為全新平價系列打頭陣。

Neo或將成新系列

隨著macOS 27預計將支援觸控功能，Apple有望逐步將此技術推廣至其他Mac機型。目前HP、Lenovo、Acer及ASUS等品牌的多款筆電已配備觸控螢幕，MacBook Neo加入此功能將有助提升其市場競爭力。

彭博社記者Mark Gurman亦指出，Apple或會將「Neo」品牌擴展至其他低成本裝置，例如Apple Watch SE，使其成為「Apple Watch Neo」，進一步統一入門級產品線的命名策略。

資料來源：MacRumors

