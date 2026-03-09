Apple MacBook Neo 2傳2027年登場　分析師料配備這重大功能？

Apple才剛發布首款入門級筆電MacBook Neo，$4799超低定價及8GB RAM配置成熱話，時隔一周已經出現有關下一代的傳聞！分析師郭明錤預計，Apple第二代MacBook Neo將於2027年推出，並可能配備觸控螢幕。此舉標誌著Apple在入門級筆電市場的策略轉變，並可能擴大Mac產品線的觸控功能應用。

MacBook Neo現在配備的是13吋Liquid Retina螢幕。

新增觸控螢幕

MacBook Neo香港定價$4799起，教育優惠價更低至$3999，與平價Windows手提電腦及 Chromebook等競爭，擴展Mac產品線至更親民價位。配備13吋Liquid Retina顯示器、8GB記憶體及長達16小時電池續航力。

據郭明錤最新分析，預計2027年推出的第二代MacBook Neo有望加入觸控螢幕功能，Apple或將採用on-cell觸控技術，將觸控感應器直接整合至顯示面板，以降低厚度，同時亦可能搭載更快的 A19 Pro晶片。Apple首款觸控式Mac 預計將在今年稍後以配備OLED顯示器的高階MacBook Pro形式推出。