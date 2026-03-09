HONOR推兩款中階手機X5c Plus及X6d　平至$899有咩賣點？

HONOR推出兩款全新中階手機HONOR X5c Plus及HONOR X6d。

繼旗艦大摺手機Magic V6及Robot Phone概念手機後，HONOR推出兩款抵玩的中階手機，包括集5260mAh超長續航力與5000萬像素超清主鏡頭於一身的HONOR X5c Plus，以及具備四重護眼屏幕的首款入門級5G手機HONOR X6d。兩款平價產品都有多項AI功能，可暢玩AI執相、多層護眼等以往只有高階手機才有的功能。

HONOR X5c Plus超長續航 HONOR X5c Plus最大賣點為持久效能，配備5260mAh超長續航電池，可用足一整日。搭載 MediaTek Helio G81八核心處理器，日常操作流暢穩定。經特殊耐用性測試，電池經歷1000次充放電循環後仍維持80%以上健康狀態。 HONOR X5c Plus以對稱簡約設計，機身有圓潤邊角與筆直邊緣，只有7.89mm厚、186g重，搭配超抗摔設計。6.74吋屏幕具備450nits亮度、90Hz刷新率及動態調光等護眼功能，影相方面有5000萬像素AI主鏡頭，搭配1300萬像素鏡頭及500萬像素前置鏡頭，輔以AI強化技術、AI物件辨識別功能、AI相片銳化強化功能等。雖然只得128GB內存，但就可以插入高達1TB microSD卡擴充儲存空間。4GB RAM配合HONOR RAM Turbo技術，可提供高達等效8GB的RAM體驗。

HONOR X6d的規格跟X5c Plus相似，但支援5G。

HONOR X6d支援5G 另一款HONOR X6d 5G為HONOR X6系列首款支援5G的入門級智能手機，以強大性能與持久耐用見稱，搭載MediaTek Dimensity 6300 5G晶片，採用6nm製程，提供流暢穩定的5G網絡體驗。 其他規格方面跟X5c Plus相似，同樣配備5260mAh超輕薄長續航電池、5000萬像素AI主鏡頭。6.75吋TFT LCD屏幕都支援90Hz刷新率，整合了動態調光等護眼功能，手機僅厚7.89mm和輕至186g，設計簡約時尚。提供4+128GB儲存空間，同樣可擴充儲存空間及支援HONOR RAM Turbo技術。 超抵玩價格 HONOR X5c Plus提供海湖青、流星銀和幻夜黑3種配色，4GB+128GB建議零售價為$899。HONOR X6d 5G將於3月20日發售，提供海湖青和幻夜黑兩色，4GB+128GB建議零售價為$1199。