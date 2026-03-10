熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
科技
出版：2026-Mar-10 10:00
更新：2026-Mar-10 10:00

OPPO Find N6 3月17日全球發布 傳摺痕展開時「自修復」

分享：
OPPO Find N6 3月17日全球發布 傳摺痕展開時「自修復」

OPPO Find N6 3月17日全球發布 傳摺痕展開時「自修復」

adblk4

OPPO今日（3月9日） 宣布，於3月17日（下星期二）舉行全球發佈會，正式推出旗艦摺屏新作 OPPO Find N6 手機，同期上傳宣傳影片披露更多手機功能。

據 OPPO 透過官方微博帳號等渠道，將於3月17日舉行全球發佈會，正式推出輕薄旗艦大摺新作 OPPO Find N6 手機。

與此同時品牌又公布宣傳影片，披露手機重點功能，包括全新天穹記憶玻璃技術，配合新代鈦合金天穹鉸鏈，據稱能達致手機開展時「自修復」摺痕，帶來平整體驗。

OPPO Find N6顏色包括金橙 OPPO Find N6顏色包括原鈦 OPPO Find N6顏色包括深黑 OPPO Find N6規格，料提供哈蘇 2 億像素超清四攝影鏡頭 OPPO Find N6規格，料提供OPPO AI 手寫筆 OPPO Find N6規格，料設全新天穹記憶玻璃技術，配合新代鈦合金天穹鉸鏈，據稱能達致手機開展時「自修復」摺痕

新增AI 手寫筆

另外這次 OPPO Find N6 又將新增 OPPO AI 手寫筆，據片段示範其能在裝置主屏使用，不過手機外觀似乎未提供筆插或近似配件，可能要另購專屬手機殼備用。

影片亦曝光 OPPO Find N6 新加入橙色款、確認提供哈蘇 2 億像素超清四攝影鏡頭，影片內容亦能清楚看到鏡頭組左上角配備潛望長焦鏡頭，可期望拍攝方面表現提升。

Mobile Magazine 短評：據透露 OPPO 將繼續調整全球出貨時間，業內人士指國際版或有望與國行同步、至少在較接近時間開賣，包括香港版均有望於 3 月下旬現身。

adblk5

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務