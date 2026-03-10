OPPO Find N6 3月17日全球發布 傳摺痕展開時「自修復」

與此同時品牌又公布宣傳影片，披露手機重點功能，包括全新天穹記憶玻璃技術，配合新代鈦合金天穹鉸鏈，據稱能達致手機開展時「自修復」摺痕，帶來平整體驗。

新增AI 手寫筆

另外這次 OPPO Find N6 又將新增 OPPO AI 手寫筆，據片段示範其能在裝置主屏使用，不過手機外觀似乎未提供筆插或近似配件，可能要另購專屬手機殼備用。

影片亦曝光 OPPO Find N6 新加入橙色款、確認提供哈蘇 2 億像素超清四攝影鏡頭，影片內容亦能清楚看到鏡頭組左上角配備潛望長焦鏡頭，可期望拍攝方面表現提升。

Mobile Magazine 短評：據透露 OPPO 將繼續調整全球出貨時間，業內人士指國際版或有望與國行同步、至少在較接近時間開賣，包括香港版均有望於 3 月下旬現身。