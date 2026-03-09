蘇寧購物節優惠36折起　iPhone Air、AirPods Pro 3都有減！（內附優惠碼）

蘇寧春日購物節電子產品及家電優惠低至36折起。

蘇寧《春日購物節》優惠超抵登場，全場精選產品低至36折發售，SoClub會員更可專享電器補貼優惠，門市電器補貼即減優惠高達$1200，網店電器補貼即減優惠更高達$4600，指定信用卡持卡人簽賬滿一定金額更可享高達$1440現金回贈，優惠期由即日起至2026年4月2日。

精選優惠產品低至36折

門市及網店都有一系列電子產品及家電優惠，連Apple產品都有得減。Apple iPhone Air 256GB/512GB/1TB分別優惠價$8299/$9999/$11499；Apple Watch SE 3蘇寧價$2299起、Apple Watch Series 11蘇寧價$3899起；Apple AirPods Pro 3亦減至$1699。

另外HUAWEI Pura 70 Ultra 16+512GB原價$10888，大減至$4799都好抵。家電方面，TCL Premium QD-MiniLED TV 50吋電視蘇寧價$3980；Hisense 267公升變頻上置式雙門雪櫃更只需$2190。