蘇寧購物節優惠36折起　iPhone Air、AirPods Pro 3都有減！（內附優惠碼）

蘇寧《春日購物節》優惠超抵登場，全場精選產品低至36折發售，SoClub會員更可專享電器補貼優惠，門市電器補貼即減優惠高達$1200，網店電器補貼即減優惠更高達$4600，指定信用卡持卡人簽賬滿一定金額更可享高達$1440現金回贈，優惠期由即日起至2026年4月2日。
精選優惠產品低至36折
門市及網店都有一系列電子產品及家電優惠，連Apple產品都有得減。Apple iPhone Air 256GB/512GB/1TB分別優惠價$8299/$9999/$11499；Apple Watch SE 3蘇寧價$2299起、Apple Watch Series 11蘇寧價$3899起；Apple AirPods Pro 3亦減至$1699。
另外HUAWEI Pura 70 Ultra 16+512GB原價$10888，大減至$4799都好抵。家電方面，TCL Premium QD-MiniLED TV 50吋電視蘇寧價$3980；Hisense 267公升變頻上置式雙門雪櫃更只需$2190。
電器補貼優惠
門店電器補貼優惠高達$1,200，購買手機及數碼產品滿$5000即減$200、滿$8000即減$300（優惠不適用於購買Apple產品、遊戲主機及遊戲機配件、指定相機及禮品卡）；購買小家電及廚電產品滿$2000即減$100、滿$6000即減$200、滿$9000即減$400。優惠只適用於SoClub會員。
網店補貼更多，優惠高達$4,600，購買指定產品滿$500，輸入優惠碼「MAR100」即減$100； 購買指定手機及數碼產品每滿$1000，即減$100，最高可減$2000；購買指定家電產品每滿$100，輸入優惠碼「MAR15OFF」即減$15，最高可減$1500；輸入優惠碼「MARFUN」即減$10，最高可減$1000。
信用卡簽賬優惠
安信WeWa/EarnMORE信用卡持卡人專享高達$1440現金回贈，門店精選產品低至5折，優惠期至2026年4月30日。