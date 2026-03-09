iPhone 17e入手前必看　詳細實測相機、電量是否最好用入門機？

Apple iPhone 17e中階手機是否值得入手？

Apple上周發布了新一代中階手機iPhone 17e，今代雖然未有革新的外觀或功能，不過在生產成本水漲船高的環境下，仍然維持去年一樣的$5099價格，而且起始容量更提升至256GB，亦有少量升級位，性價比確實高。

新增粉紅機身 關於手機規格及詳細資料可按此重溫，今次想講講使用幾天的用後感。iPhone 17e以輕巧細機為定位，用慣大機的話的未必習慣，不過可以輕鬆單手操控，鋁金屬邊框加上機背的霧面玻璃質感很好，而且不易跣手。今代新增的櫻花淺粉紅色清新討好，留意今年不少新款手機都大推粉色，要入手的話粉紅屬必選之色。

細而清顯示器 6.1吋超級Retina XDR顯示器跟iPhone 16e一模一樣，刷新率60Hz瀏海屏幕，雖然沒有ProMotion及常亮顯示，不過光度充足，加入全新七層防反光塗層，在陽光下都仍然清晰，但都有一點反光。實試用來睇片打機，觀賞《F1》流暢動感，玩3A大作《原神》，細節、色調、流暢度都相當高，始終是OLED質感。今代升級陶瓷晶體護面2具備3倍抗刮能力，實試在平面跌過一次，亦絲毫無損，可裸機不貼芒貼使用。

實用MagSafe磁吸 iPhone 17e最有感升級絕對是加入MagSafe，無線充電功率由上代龜速7.5W提升至15W外，亦可用一系列磁吸配件，例如MagSafe手機殼、尿袋、錢包、支架等，實試用Apple為iPhone Air而設的磁吸行動電源都可充電！即使用USB充電亦支援快充，使用20W以上充電器，30分鐘可充50%電量，充電速度大為提升。 電量方面網上數據指出跟上代一樣為4005mAh，官方稱影片播放時間為26小時。實試以最光亮度、中度音量播放全套《F1》，兩個多小時後電量約減20%，不過不失。

升級A19晶片 iPhone 17e升級A19晶片及C1X數據機系統，速度比上代的C1數據機系統快達2倍，雖然這款A19晶片只具備4核心GPU，但玩《原神》時確實不似中階機質素，靈敏度高，畫面亦保持暢順，不覺有任何延遲。唯一問題是有發熱情況，玩了約15至20分鐘機身開始發熱，雖不致燙手，但明顯散熱不及高階或電競手機。

影相質素可接受 相機方面，後置單鏡頭4800萬像素融合相機、前置1200萬像素原深感測鏡頭都跟上代一樣，同樣沒有廣角及長焦，亦沒有17系列的新款Center Stage功能，有點失望。不過Apple強調iPhone 17e用上新一代人像拍攝具備對焦及景深控制功能，用來影近距離景物、人像都得，數碼變焦亦有10X。相片亦是一貫的iPhone自然無添加色調，如對攝影沒有任何要求，老實說是可以接受的。

升級內存容量 iPhone 17e另一個亮點是升級內存容量，256GB起相信一般人下載app、影相拍片聽歌都應該夠用。試用安兔兔跑分，2175580分不算太差，作為中階手機或副機絕對勝任，不過如已擁有iPhone 16e或16，就未必有升級的理由。