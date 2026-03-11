平板電腦｜上半年 Android 旗艦細屏新產品速睇 至少4品牌排期發布

Lenovo LEGION Tab Gen 5 平板電腦，已在香港官網上架

8至9吋螢幕 Android 旗艦細屏平板電腦向有不少捧場客，廠商們似乎因去年新品市場反應良好關係，今年發布檔期有加速跡象，據透露僅2026上半年，就會有至少4個品牌推出新款平板電腦。

據爆料達人「數碼閒聊站」早前透露，2026 上半年 Android 旗艦細屏平板，除已公佈 Lenovo Y700 五代（2026）外，尚有紅魔與 REDMI、OPPO 新品。

Lenovo LEGION Tab Gen 5將於3月18日發布

其中已在海外發表的 Lenovo LEGION Tab Gen 5 平板，已在Lenovo 香港官網亦上架，其配備 S8E Gen5 晶片、8.8 吋 165Hz 3K 屏及 9K 大電池。

該作國行版 Y500 五代平板，則確認於3月18日晚上7時正式發布，如無意外銷售時間或會較香港版更早，有望發布同日開放預售，最快今月下旬正式開賣。