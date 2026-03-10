Insta360 Snap新出手機自拍螢幕　後鏡自拍神器同淘寶貨有咩分別？

Insta360 Snap手機自拍螢幕可以後鏡輕鬆Selfie。

想用手機主鏡影Y2K式自拍但成日失手？Insta360新產品Insta360 Snap就是自拍神器，這款磁吸式顯示器可以吸附智能手機的機背，利用後置相機主鏡拍攝更清晰的自拍和vlog，即時查看影像。產品包括手機自拍螢幕以及一款補光版，後者帶有可調節的燈光，任何場景下呈現更佳膚色。

即插即用簡單直接 前置鏡頭自拍雖然方便，但始終不及後置主鏡，Insta360 Snap透過磁力吸附在手機背面，可即時預覽每次拍攝效果。無需猜測構圖或反覆重拍，即時可在使用手機最佳相機同時清晰地看到自己。

淘寶上都有不少這種自拍螢幕，Insta360 Snap的優勢在於採用USB-C有線連接，即插即用無需充電及接駁藍牙。設有3.5吋480x800解像度觸控螢幕，60Hz螢幕更新率及550nits亮度，支援4K拍攝並提供即時預覽，30毫秒極低延遲。超薄厚度僅7.3mm、補光版8.2mm。

兼容iPhone及Android 鏡像手機螢幕可觸控包括點按及滑動，用作調整設定、微調構圖和控制手機功能，兼容iPhone（不支援連接Lightning）及Android原生相機應用程式，以及主流第三方相機如IG、Dazz Cam和編輯應用程式。補光版更自備燈光，與專業美容科技專家AMIRO合作設計，提供3種色溫和5種亮度等級可調節，在昏暗的餐廳或逆光窗戶等各種環境下都能獲得均勻的光線。

透過磁力吸附在手機上，磁吸兼容主流手機包括iPhone、部分Samsung Galaxy S及Z系列、HUAWEI、vivo、OPPO、HONOR及小米等。若不支援MagSafe或沒有磁吸手機殼亦有引磁片可貼在機背上；另送二合一保護殼，存放時保護螢幕，減少意外觸碰手機螢幕。Insta360 Snap現已上市，手機自拍螢幕售價$629、補光版$699。