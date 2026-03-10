MacBook Neo開箱實試　8GB RAM多工處理、打機夠唔夠用？

MacBook Neo將於3月11日正式開售，256GB售價$4799、512GB售價$5499。

Apple一宣布推出MacBook Neo手提電腦即引起熱議，有果迷大讚$4799起好抵用，亦有人指出8GB RAM規格未夠強勁。雖然網民「口裡說不」，不過市場卻反映了人氣程度，Apple美國及香港官網預訂出貨時間顯著延長，部分型號預計最遲需等待至四月才能送達。

新色新款機身設計 美國最多人預訂的是256GB儲存容量的胭脂色及銀色型號，所有512GB儲存容量的MacBook Neo，預計送達日期均為3月24日至3月31日。至於256GB的橘黃色及靛藍色型號，則預計在3月內送達相對較早；香港官網更顯示全線款式都要3月25日至4月1日才能出貨！

試機為MacBook Neo靛藍色256GB配置，雖然藍色並非Apple主打，不過帶有金屬感的紫藍調相當不錯，不似MacBook Air般淺色，夠中性容易襯衫。機背的蘋果標誌亦不是MacBook Air的鏡面，不會沾上指模，機面的圓角設計亦明顯跟其他型號有別。

鍵盤及觸控板 精妙鍵盤鍵程舒適有回彈感，手感似iPad的精妙鍵盤，不過為減輕成本就沒有背光，但配上跟機身顏色的淺色設計，視覺效果精美而清晰。12顆全高度功能鍵齊全，512GB版本右上角有Touch ID鍵，256GB就變成鎖屏鍵。 觸控板改以機械式設計，與高階型號使用的Force Touch觸控板不同，沒有感應壓力，MacBook Neo使用的是實體點擊，按下去會有真實的聲響及觸感。但同樣都會有多點觸控，捲動縮放、兩三指左右輕掃等操作，同樣靈敏，認為沒有太大差距或延遲。

強大macOS MacBook Neo一開機即可轉移資料，可從舊Mac、Windows PC、iPhone或iPad設定，非常方便，亦可當成新設備使用。macOS跟其他MacBook無異，同樣有Liquid Glass介面、Apple Intelligence功能、iPhone Mirroring鏡像功能等。macOS另一優勢當然是各種Apple自家App，最新的Creator Studio都可以下載使用。 MacBook Neo是首次配備A系處理器的電腦，降頻版本A18 Pro晶片配8GB RAM，不少人都嫌棄，但實際試用時不會有慢的感覺。即使同時開啟多個App再不停轉換仍然流暢，同時播片及剪片都不會窒，就算打《鳴潮》、Apple Intelligence AI功能如影像樂園生成圖像都應付得到。

聲畫效果佳 值得一讚是雖然MacBook Neo只得前側兩個支援杜比全景聲及空間音訊的側射式揚聲器，播放音樂及影片都感受到立體聲效果，而且音量充足。13吋Liquid Retina LED顯示器為IPS面板，解像度2408 x 1506、219ppi及500nits亮度，畫面清晰細緻，內置1080p FaceTime HD相機亦足夠進行FaceTime及視像會議。 不過MacBook Neo也有美中不足之處，官方聲稱有16小時影片串流及11小時上網續航力，不過單是安裝遊戲都花掉約30%電量。另一個缺點是兩個USB-C插口一個是480Mb/s速度的USB 2一個是10Gb/s及支援DisplayPort 1.4的USB 3，兩個都可充電但完全沒有指示，充電最好用前方的USB 2才不會浪費速度；另外連接性亦只有Wi-Fi 6E，未算最快。

總括來說MacBook Neo定位始終是學生機及文書機，只需簡單文件處理及娛樂、基本執相及剪片的話，MacBook Neo絕對足夠使用有餘，如舊款MacBook或Windows機想升級，值得入手。但如需要高效能工作如剪4K片、製作高質音樂、圖像或相片、3D模型或編程等專業工作，並要求有擴充性的話，就未必適合了。